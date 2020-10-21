Экс-первая ракетка России Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в чешской Остраве, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Для Касаткиной, которая с 10-й строчки мирового рейтинга в 2018-м скатилась на 75-ю, эта победа стала первой над теннисисткой из топ-20 за целый год.

- Я смогла взять верх над соперницей за счет тактики, - приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA. - В начале матча я решила играть более агрессивно, чтобы заставить ее двигаться. Но это обернулось против меня. Бегать заставили как раз меня. Тогда я поменяла свой план, и он сработал.

Грунтовая серия турниров Дарье Касаткиной не удалась. На турнире в Риме она смогла доиграть матч третьего круга против белоруски Виктории Азаренко из-за травмы. В первом сете при счете 0:1 на тай-брейке Касаткина бежала за нетболом и подвернула ногу при скольжении.

Даша залечила голеностоп к "Ролан Гаррос", но уже во втором круге парижского "Большого шлема" уступила белоруске Арине Соболенко (7:6 (8:6), 6:0). Все эти неудачи явно не прибавляли уверенности и положительных эмоций.

- После "Ролан Гаррос" я была не в лучшем моральном состоянии, настроение упало. Я ведь себя подгоняла, чтобы восстановиться, чтобы набрать форму. Но после вылета отпустила ситуацию, перестала давить на себя, - призналась Дарья. - В Остраву я приехала с хорошим настроем. Я чувствую мотивацию. И пытаюсь извлечь максимум в предлагаемых обстоятельствах. Здесь мне нравится корт, подходит покрытие. Я вообще люблю играть в зале. То есть меня радуют любые мелочи.

Во вторник удачно стартовала и Вероника Кудерметова, занимающая 47-е место в рейтинге WTA. Она прошла во второй раунд, обыграв хорватку Донну Векич со счетом 6:2, 6:4. Векич выше стоит в рейтинге (31-я строчка) и была сильнее в двух предыдущих матчах, но Кудерметова смогла сократить отставание в личных встречах спортсменок - 1:2.

Впрочем, дальше Веронику ждет испытание посерьезнее. Ей предстоит помериться силами с хозяйкой кортов, шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Что касается ведущей российской теннисистки на данный момент, то Екатерина Александрова (33-я строчка рейтинга) уступила на старте эстонке Анетт Контавейт (22). Девушки провели на корте 2 часа 15 минут. В ходе матча Контавейт отыграла два матчбола и вырвала победу со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).