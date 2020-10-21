Трамп отказался отвечать на половину вопросов ведущей CBS

Президент США Дональд Трамп снова удивил всех, неожиданно прервав интервью американскому телеканалу CBS.

Политик отвечал на вопросы Лесли Стол 45 минут, после чего заявил, что телекомпания получила достаточно материала, и удалился. Чуть позже глава Белого дома опубликовал в Twitter короткий ролик со съемок. На видео Лесли Стол разговаривает с президентом, при этом она без маски. На данную деталь Трамп обратил внимание своих подписчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.