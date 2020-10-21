Трамп отказался отвечать на половину вопросов ведущей CBS

Фото: CARLOS BARRIA/REUTERS
Президент США Дональд Трамп снова удивил всех, неожиданно прервав интервью американскому телеканалу CBS.
Политик отвечал на вопросы Лесли Стол 45 минут, после чего заявил, что телекомпания получила достаточно материала, и удалился. Чуть позже глава Белого дома опубликовал в Twitter короткий ролик со съемок. На видео Лесли Стол разговаривает с президентом, при этом она без маски. На данную деталь Трамп обратил внимание своих подписчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.
Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020