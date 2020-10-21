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Рубрика: В мире

Трамп отказался отвечать на половину вопросов ведущей CBS

Фото: CARLOS BARRIA/REUTERS Фото: CARLOS BARRIA/REUTERS
Фото: CARLOS BARRIA/REUTERS

Президент США Дональд Трамп снова удивил всех, неожиданно прервав интервью американскому телеканалу CBS.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Политик отвечал на вопросы Лесли Стол 45 минут, после чего заявил, что телекомпания получила достаточно материала, и удалился. Чуть позже глава Белого дома опубликовал в Twitter короткий ролик со съемок. На видео Лесли Стол разговаривает с президентом, при этом она без маски. На данную деталь Трамп обратил внимание своих подписчиков, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

В мире США Дональд Трамп

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