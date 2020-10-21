Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в отключении микрофона на митинге

Президент США Дональд Трамп во время выступления во вторник перед сторонниками в штате Пенсильвания столкнулся с неполадками в технике. Примерно через 20 минут после начала предвыборного митинга микрофон отключился, а через минуту устройство снова заработало.

Трамп уточнил, что микрофон работает и его слышно, а затем поинтересовался, кто это мог сделать, пишет ТАСС. "Не верю, что это Джо", - заявил американский лидер, имея в виду кандидата на выборах от Демократической партии Джозефа Байден. "Я думаю, что это, возможно, Хиллари Клинтон", - пошутил хозяин Белого дома, вызвав смех присутствовавших.

Ранее стало известно, что микрофоны Трампа и Байдена на предстоящих 22 октября вторых теледебатах будут отключать на время ответа оппонента. Таким образом, кандидаты в президенты США получат возможность отвечать на вопросы модератора в полной тишине и не рискуя быть прерванными.