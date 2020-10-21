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21.10.2020 12:44
Рубрика: Экономика

Треть заявлений о регистрации ипотеки поступает в электронном виде

Текст: Марина Трубилина

В электронном виде на прошлой неделе поступило в Росреестр 35% заявлений о регистрации ипотеки, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Общее количество заявлений на учетно-регистрационные действия за неделю выросло на 3% и составило 526 834. В электронном виде поступило порядка 33% заявлений, это на 6% больше, чем неделей ранее (163 474).

На регистрацию ипотеки было подано 44 472 заявлений, что на 5% превышает показатель предыдущей недели (42 309). Из них порядка 15 447 заявлений поступило в электронном виде.

При этом, отмечают в Росреестре, доля электронной регистрации ипотеки входит в число показателей реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Нацпроектом установлен показатель в 20% в 2021 году.

Количество поступивших на регистрацию договоров долевого участия выросло за неделю почти на 9%, до 28 865. Почти 38% договоров поступило на регистрацию в электронном виде.

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