Зарплаты в России в минувшем августе в среднем увеличились на 3,7%, до 47 649 рублей, подсчитал Росстат. Однако увеличение трудового дохода разложилось по отраслям экономики неравномерно. Как следует из оперативного доклада Росстата, в процентном отношении больше остальных выиграли медики, чьи зарплаты поднялись на 20,5%. Если же мерить в деньгах, их зарплаты составили 49,6 тысячи рублей в месяц.

"Зарплатный индекс SuperJob показывает, что годовой рост зарплатных предложений замедлился: в прошлом году он составлял 10%, а сейчас - 6-7% практически для всех отраслей, кроме IT и медицины", - рассказывает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Наибольшие потери понесли занятые в авиации и космонавтике. Зарплаты в отрасли сократились в среднем на 12%. Тем не менее абсолютные цифры остались на высоком уровне - 115,7 тысячи рублей в месяц.

Среди лидеров по росту доходов ожидаемо оказались курьеры. Вместе с занятыми на почте они прибавили к своим заработкам 14% (теперь их средний доход - 28,5 тысячи рублей в месяц). Следом расположились работники образования с ростом зарплат на 11,3% (28,2 тысячи рублей), занятые творческой деятельностью, искусством и организацией развлечений, - плюс 10,7% (38,6 тысячи рублей). Неожиданно отмечен заметный рост зарплат в одной из пострадавших от пандемии отраслей - деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (плюс 8,4%, 44 тысячи рублей). Такой же рост доходов показала область информации и связи, но тут сумма составила 80,2 тысячи рублей.

"Закрытые границы повлияли на рынок труда неквалифицированных специалистов, - отмечает Голованова. - Иссяк приток мигрантов, компании вынуждены повышать зарплаты, бороться за рабочие кадры".

На другой стороне списка вслед за авиаторами расположились сотрудники гостиниц и предприятий общепита - их потери составили 7,5% зарплат (25,2 тысячи рублей в месяц). Занятые в оптовой торговле стали получать меньше на 5,3% - 47,4 тысячи рублей. Автопроизводство стало приносить своим работникам на 5,1% меньше денег (40,6 тысячи рублей в месяц), такое же уменьшение зафиксировано и в мебельном производстве - там размер средней зарплаты опустился до 29,2 тысячи рублей.

Среди лидеров по росту доходов ожидаемо оказались курьеры, следом расположились работники образования

При этом самые высокие доходы по-прежнему остались у добытчиков нефти и газа - в среднем 136 тысяч рублей (рост на 0,1%), занятых на трубопроводном транспорте - 110,8 тысяч (рост на 6,6%). Работники авиации и космонавтики, несмотря на рекордное сокращение доходов, по-прежнему остались в тройке самых денежных отраслей.

В целом, полагает Голованова, сейчас компании готовы нанимать в первую очередь талантливых специалистов. Однако в трудные времена они не слишком склонны покидать стабильное место работы. Поэтому в погоне за ценными кадрами компаниям приходится изыскивать возможность сделать им предложение, от которого очень трудно отказаться. И при этом максимально сокращать фонд оплаты труда за счет всех тех, чью работу можно оптимизировать.