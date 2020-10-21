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21.10.2020 20:10
Рубрика: Экономика

Фон оплаты труда

Чьи зарплаты выросли, а чьи уменьшились в пандемию
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Зарплаты в России в минувшем августе в среднем увеличились на 3,7%, до 47 649 рублей, подсчитал Росстат. Однако увеличение трудового дохода разложилось по отраслям экономики неравномерно. Как следует из оперативного доклада Росстата, в процентном отношении больше остальных выиграли медики, чьи зарплаты поднялись на 20,5%. Если же мерить в деньгах, их зарплаты составили 49,6 тысячи рублей в месяц.
Зарплаты медиков в этом непростом году выросли на 20,5%. Фото: Александр Корольков/РГ Зарплаты медиков в этом непростом году выросли на 20,5%. Фото: Александр Корольков/РГ
Зарплаты медиков в этом непростом году выросли на 20,5%. Фото: Александр Корольков/РГ

"Зарплатный индекс SuperJob показывает, что годовой рост зарплатных предложений замедлился: в прошлом году он составлял 10%, а сейчас - 6-7% практически для всех отраслей, кроме IT и медицины", - рассказывает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Наибольшие потери понесли занятые в авиации и космонавтике. Зарплаты в отрасли сократились в среднем на 12%. Тем не менее абсолютные цифры остались на высоком уровне - 115,7 тысячи рублей в месяц.

Фото: iStock
Названы сферы, зарплаты в которых не пострадали от коронавируса

Среди лидеров по росту доходов ожидаемо оказались курьеры. Вместе с занятыми на почте они прибавили к своим заработкам 14% (теперь их средний доход - 28,5 тысячи рублей в месяц). Следом расположились работники образования с ростом зарплат на 11,3% (28,2 тысячи рублей), занятые творческой деятельностью, искусством и организацией развлечений, - плюс 10,7% (38,6 тысячи рублей). Неожиданно отмечен заметный рост зарплат в одной из пострадавших от пандемии отраслей - деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (плюс 8,4%, 44 тысячи рублей). Такой же рост доходов показала область информации и связи, но тут сумма составила 80,2 тысячи рублей.

"Закрытые границы повлияли на рынок труда неквалифицированных специалистов, - отмечает Голованова. - Иссяк приток мигрантов, компании вынуждены повышать зарплаты, бороться за рабочие кадры".

На другой стороне списка вслед за авиаторами расположились сотрудники гостиниц и предприятий общепита - их потери составили 7,5% зарплат (25,2 тысячи рублей в месяц). Занятые в оптовой торговле стали получать меньше на 5,3% - 47,4 тысячи рублей. Автопроизводство стало приносить своим работникам на 5,1% меньше денег (40,6 тысячи рублей в месяц), такое же уменьшение зафиксировано и в мебельном производстве - там размер средней зарплаты опустился до 29,2 тысячи рублей.

Среди лидеров по росту доходов ожидаемо оказались курьеры, следом расположились работники образования

При этом самые высокие доходы по-прежнему остались у добытчиков нефти и газа - в среднем 136 тысяч рублей (рост на 0,1%), занятых на трубопроводном транспорте - 110,8 тысяч (рост на 6,6%). Работники авиации и космонавтики, несмотря на рекордное сокращение доходов, по-прежнему остались в тройке самых денежных отраслей.

В целом, полагает Голованова, сейчас компании готовы нанимать в первую очередь талантливых специалистов. Однако в трудные времена они не слишком склонны покидать стабильное место работы. Поэтому в погоне за ценными кадрами компаниям приходится изыскивать возможность сделать им предложение, от которого очень трудно отказаться. И при этом максимально сокращать фонд оплаты труда за счет всех тех, чью работу можно оптимизировать.

Названы самые высокооплачиваемые удаленные профессии
Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат Рынок труда Пандемия коронавируса COVID-19

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