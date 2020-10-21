Учителя при заболевании ОРВИ смогут работать удаленно

Учителя при заболевании респираторными инфекциями смогут вести занятия у школьников дистанционно. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

- Есть входной контроль за состоянием здоровья. В случае, если учитель чувствует, что даже он болеет ОРВИ, то в этом случае он либо уходит на больничный, либо работает в дистанционном формате, - рассказал Дмитрий Глушко, отвечая на вопрос ТАСС. - Формат, когда учитель работает дистанционно, а класс при этом находится в кабинете, тоже возможен, он применяется.

По его словам, в закрытых на карантин в связи с коронавирусом школах обучение ведется в дистанционном формате. По последним данным, в России на карантин из-за коронавируса закрыты 124 школы.

При этом Дмитрий Глушко отметил, что школьным учителям не обязательно предоставлять отрицательный тест на коронавирус для преподавания, такого требования пока нет. По его словам, решения о введении дополнительных профилактических мер в школах принимают эпидемиологи в конкретном муниципалитете.

- Все мероприятия выполняются. В школах самое безопасное место для ребенка на сегодняшний день, - отметил Дмитрий Глушко.