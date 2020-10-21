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21.10.2020 22:00
Рубрика: Спорт

Освободите поле

УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить элитный раунд и финальный турнир юношеского чемпионата Европы по футболу-2019/20 для игроков до 19 лет.

Как сообщается в опубликованном на официальном сайте УЕФА пресс-релизе, виной всему "сложная эпидемиологическая ситуация в Европе и связанные с этим трудности с поездками".

Фото: EPA-EFE/Adam Davy
УЕФА задумался о реформе главного еврокубкового турнира

Ранее элитная часть турнира была перенесена с октября на ноябрь. Планировалось, что сборная России сыграет с командами Франции, Грузии и Шотландии. "Финал восьми" должен был состояться в Северной Ирландии в марте 2021 года.

Юношеский чемпионат Европы носил статус отборочного старта к чемпионату мира U-20. В сложившейся ситуации пять европейских путевок достанутся сборным, занимающих места в топ-5 рейтинга по итогам отборочного раунда в сезоне-2019/20. Это команды Англии, Франции, Италии, Нидерландов и Португалии.

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