УЕФА задумался о реформе главного еврокубкового турнира

Рассматриваются два варианта расширения. Первый заключается в распределении 36 команд не по четырем группам, а по шести. В итоге получается шесть групп по шесть клубов, каждый из которых проведет десять матчей: пять на своем поле, пять на чужом. В плей-офф выходят два первых места и еще четыре лучших третьих.

При втором варианте подразумевается перевести турнир на так называемую "швейцарскую систему": отменить групповой этап, а вместо него команды будут играть десять встреч (пять дома, пять в гостях) с соперниками, которых выберет многоступенчатая жеребьевка.

Общий принцип следующий: 36 клубов играют круговой турнир, но встречаются не каждый с каждым, а проводят по десять игр - с оппонентами с похожими результатами. В первом туре пары составляются либо слепой жеребьевкой, либо по рейтингу (сильные против слабых), затем победителям подбираются соперники из числа победителей, проигравшим - их проигравших, сыгравшим вничью - из сыгравших вничью. И так десять туров - на каждом этапе командам достается оппонент с аналогичными или похожими результатами, дважды один и тот же клуб попасться не может. Все результате заносятся в общую таблицу, 16 сильнейших выходят в плей-офф.

Проект реформы Лиги чемпионов в ближайшие недели обсудят футбольные чиновники со всей Европы. Если им удастся договориться, то новый формат утвердят в начале 2021 года.

Ну а сегодня в Европе состоятся очередные матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Одним из центральных событий станет противостояние действующего обладателя трофея "Баварии" и мадридского "Атлетико".

Планируется, что число участников группового этапа Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 клубов

Предугадать однозначного фаворита в этой игре не так уж и просто. Хотя казалось бы: мюнхенцы совсем недавно разгромили "Барселону" 8:2, завоевали Лигу чемпионов, стали победителями Бундеслиги. С другой стороны - команда Ханс-Дитер Флика с трудом одолела "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА (2:1), "Боруссию" - за Суперкубок Германии (3:2), а в национальном первенстве она после четырех туров занимает второе место вслед за "Лейпцигом".

В отличие от "Атлетико", не знающего поражений со старта сезона, "Бавария" уже успела проиграть, еще и с крупным счетом: 1:4 от "Хоффенхайма". Понятно, что определенное преимущество у мюнхенцев в этом поединке есть. Все же немцы играют на своем поле, хоть и без зрителей. Лидеры все остались, да и травм нет. Но мадридский клуб в любом состоянии крепкий орешек.

С ходу адаптировался к стилю "Атлетико" звездный новичок команды Луис Суарес. В дебютном матче за "матрасников" против "Гранады" уругваец оформил дубль, а на выходных забил победный мяч в выездной встрече с "Сельтой". К тому же Суарес забил за сборную, став лучшим бомбардиром южноамериканских национальных команд в официальных матчах, обойдя Лионеля Месси и Роналдо. Так что сдержать его защитникам "Баварии" будет очень непросто.

Однако мюнхенцы уверены в себе. Хотя тот же Томас Мюллер подчеркнул: как на победителя Лиги чемпионов на "Баварию" будет оказываться дополнительное давление. "Как действующие обладатели Лиги чемпионов, мы незамедлительно попадем под давление. Но я рад выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи", - отметил Мюллер.

В другом матче группы "А" московский "Локомотив" встретится в Австрии с "Зальцбургом". Ранее пути этих клубов в еврокубках не пересекались.

"Красно-зеленые" третий сезон подряд сыграют в основной сетке Лиги чемпионов. В двух предыдущих случаях "железнодорожники" стали четвертыми в группе и оставались без еврокубковой весны. Если откровенно, бороться с "Баварией" и "Атлетико" в борьбе за первые два места будет проблематично. А вот обойти "Зальцбург" в битве за попадание в плей-офф Лиги Европы вполне возможно. Хоть и сложно.

Где будем смотреть

21 октября, среда, "Матч ТВ"

19.55 "Зальцбург" - "Локомотив". Прямая трансляция.

21.55 "Бавария" - "Атлетико". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

19.50 "Реал" - "Шахтер". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

21.50 "Аякс" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.50 "Манчестер Сити" - "Порту". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.50 "Мидтьюлланн" - "Аталанта". Прямая трансляция.