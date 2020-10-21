Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прогнозирует небывалый интерес к бою между действующим обладателем пояса UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

- Бой станет самым крупным в истории промоушена. Пока тенденция такова, что предстоящий поединок побьет рекорд, который установили Хабиб и Конор Макгрегор, - подчеркнул Уайт в интервью TMZ Sports.

Напомним, что в 2018 году за право стать свидетелями разборок Нурмагомедова и Макгрегора в октагоне заплатили 2,4 миллиона человек. Это был рекорд MMA по продаже платных трансляций. Хотя тогда Дана Уайт рассчитывал на цифру в 3-3,5 млн. Возможно, эта вершина покорится сейчас благодаря раскрутке схватки Хабиба и Гэтжи.

В России посмотреть поединок можно будет абсолютно бесплатно на канале "Рен ТВ". Прямая трансляция турнира начнется в 22.30 мск.