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21.10.2020 21:57
Рубрика: Спорт

Круче, чем с Конором

Бой Хабиба и Гэтжи бьет рекорды
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прогнозирует небывалый интерес к бою между действующим обладателем пояса UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

- Бой станет самым крупным в истории промоушена. Пока тенденция такова, что предстоящий поединок побьет рекорд, который установили Хабиб и Конор Макгрегор, - подчеркнул Уайт в интервью TMZ Sports.

Фото: Gettyimages
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Напомним, что в 2018 году за право стать свидетелями разборок Нурмагомедова и Макгрегора в октагоне заплатили 2,4 миллиона человек. Это был рекорд MMA по продаже платных трансляций. Хотя тогда Дана Уайт рассчитывал на цифру в 3-3,5 млн. Возможно, эта вершина покорится сейчас благодаря раскрутке схватки Хабиба и Гэтжи.

В России посмотреть поединок можно будет абсолютно бесплатно на канале "Рен ТВ". Прямая трансляция турнира начнется в 22.30 мск.

Опубликовано видео дуэли взглядов Нурмагомедова и Гэтжи
Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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