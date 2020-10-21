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Рубрика: Общество

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

На 70-м году жизни умер почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов. Об этом со ссылкой пресс-секретаря Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василия Рулинского сообщает ТАСС.

Напомним, в мае нынешнего года протоиерей Димитрий Смирнов перенес коронавирус, а в сентябре он был вновь госпитализирован. Как ранее писала "РГ", у него обострилось хроническое заболевание и он оказался в тяжелом состоянии в реанимации одной из столичных клиник.

Протоиерей Димитрий Смирнов в октябре 2013 года возглавил Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В августе 2020-го он был освобожден от этой должности должности и назначен ее почетным председателем.

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