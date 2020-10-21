Ушел из жизни Алексей Рапота

20 октября в возрасте 98 лет ушел из жизни Алексей Никифорович Рапота - боевой летчик, генерал-майор авиации, участник битвы подо Ржевом.

Он встретил войну 19-летним мальчишкой на Калининском фронте - воевал штурманом в полку ночных бомбардировщиков. В мае 1942 года Алексею Никифоровичу было присвоено звание "лейтенант". А летом 1942-го лейтенант Рапота получил свою первую боевую награду - орден Красного Знамени. Войну Алексей Никифорович завершил капитаном - в Польше в 1945 году. У него было более 350 боевых вылетов. И 200 из них - подо Ржевом. Среди наград - орден Красного Знамени, три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, орден "Боевой крест" (Чехословакия), семнадцать медалей. Именно Алексей Никифорович был одним из авторов идеи установки Ржевского мемориала Советскому солдату.

Редакционный коллектив газеты выражает искренние соболезнования Государственному секретарю Союзного государства Григорию Алексеевичу Рапоте в связи с кончиной его отца.

Скорбим вместе с Вами! Вечная память герою!

Каким был Алексей Рапота - читайте по ссылке.