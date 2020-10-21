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Рубрика: Общество

Ушла из жизни Наталья Грамолина, бывший директор музея-заповедника В.Д.Поленова

Текст: Иван Владимиров
Пришла скорбная весть о смерти Натальи Николаевны Грамолиной (1940-2020), бывшего директора государственного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова, отдавшей музею полвека жизни.
Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС
Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

"Многие годы продолжаются споры о том, есть или нет незаменимые люди, про Наталью Николаевну можно с уверенностью сказать - она была незаменимой. Не было бы ее и ее мужа Федора Дмитриевича Поленова - и не было бы в нашей стране уникального Музея-заповедника, созданного и выстраданного ею за 50 лет работы", - говорится в письме Союза Музеев России своим коллегам.

За двадцать один год, когда Грамолина была директором музея (1990- 2011), она смогла параллельно с музейной и исследовательской работой вести реконструкцию построек и зданий усадьбы, восстановить знаменитый поленовский парк, отреставрировать Церковь Св.Троицы в селе Бёхове.

Благодаря ее усилиям музей "Поленово" получил статус заповедника и расширил свою территорию. Установление охранной зоны, зоны регулируемой застройки и зоны охраняемого природного ландшафта помогло музею-заповеднику сохранить живописный поленовский пейзаж.

Филолог по специальности, родом из семьи архитекторов, она после окончания МГУ работала научным сотрудником в Муранове - музее-заповеднике Федора Ивановича Тютчева. Выйдя замуж за внука Василия Дмитриевича Поленова, переехала в Поленово в 1970 году и продолжала работать в музее уже здесь. Она сделала очень много для популяризации художественного наследия Василия Дмитриевича Поленова не только в России, но и в мире.

Фото: РИА Новости
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Очень надежный, преданный музею человек, Наталья Николаевна славилась не только "неукротимым нравом", сильным характером, но энергичным участием в делах музеев России. В частности, она была членом президиума Международного Совета музеев (с 2019 года), учредителем Ассоциации музейных работников регионов России, членом Правления Фонда возвращения и сохранения культурно-исторических ценностей России им. В. Д. Поленова.

Смерть Натальи Николаевны Грамолиной - огромная потеря для музейного сообщества России, для всей отечественной культуры.

Общество Утраты Культура Арт Музеи и памятники

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