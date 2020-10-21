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Рубрика: Спорт

На его стороне сила

Уверенной победы Нурмагомедова ждет гонщик Даниил Квят
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 237(8291)
Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намерен досрочно закончить бой против временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи.

Нурмагомедов надеется, что благодаря уверенной и красивой победе в титульном поединке, который пройдет 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ), он сможет наконец возглавить рейтинг UFC среди всех весовых категорий. Сейчас он занимает вторую строчку, уступая Джону Джонсу, освободившему пояс чемпиона в полутяжелом весе.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Хабиб считается фаворитом в бою с Гэтжи. Ставку на него делают и профессионалы в мире смешанных единоборств, и представители других видов спорта.

Среди любителей драк в октагоне оказались гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, который выступает за команду "Альфа Таури", и теннисист Карен Хачанов. Они сделали свои прогнозы на бой в сообществах UFC Russia в различных соцсетях.

Квят, кстати, знаком с ирландцем Конором Макгрегором, который проиграл Нурмагомедову в бою, закончившемся дракой и скандалом. А вот лично пообщаться с Хабибом Даниилу пока не довелось. Хотя, как уже говорил пилот "Ф-1", он не прочь взять у чемпиона пару уроков борьбы. Может, попробовать что-то из его фирменных силовых и болевых приемов?

- Думаю, что Хабиб победит удушающим приемом. Где-то в середине второго раунда, - заявил Квят в видеообращении. - Бой точно будет интересным. Гэтжи очень силен в стойке. В какой-то момент будет размен ударами. Я буду стараться смотреть бой, где бы я ни находился.

Карен Хачанов также считает, что "Остров" станет нашим. Напомним, что в турнире UFC 254 в Абу-Даби в андеркарте главного боя будут выступать сразу несколько российских бойцов. Например, Александр Волков подерется с Уолтом Харрисом. В июне Волков потерпел поражение от другого американца Кертиса Блейдса.

- Я большой фанат смешанных единоборств, - отметил Хачанов, который сейчас находится на турнире в Антверпене. - Хотел пожелать удачи Хабибу Нурмагомедову, Саше Волкову. Вся Россия поддерживает, болеет, у вас все получится.

Роналду уверен в победе Нурмагомедова над Гэтжи
Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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