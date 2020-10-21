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21.10.2020 12:18
Рубрика: В мире

В Барселоне вход и выход из школ будут регулировать волонтеры

Текст: Юрий Когалов
Учебные заведения являются потенциальными очагами распространения коронавируса, особенно если там не соблюдаются правила безопасности. В классах, коридорах, на игровых площадках за этим могут проследить учителя. Но есть места, где практически никто не соблюдает одно из главных условий избежать заражения - дистанцию. Речь идет о входах и выходах из школ.
Фото: Josep LAGO / AFP Фото: Josep LAGO / AFP
Фото: Josep LAGO / AFP

Власти Барселоны придумали, как решить эту проблему. Городская гвардия (одна из местных правоохранительных структур) начала искать добровольцев, которые будут регулировать движение школьников на входах и выходах из учебных заведений.

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
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Как пишет El Mundo, на специальных курсах волонтеров научат основным методам регулирования дорожного движения. Затем им выдадут опознавательные знаки из светоотражающих элементов и рабочий инструмент (скорее всего, речь идет о жезле регулировщика с красным и зеленым дисками). Предполагается, что их действия помогут избежать столпотворения перед школой, как это часто бывает перед началом занятий и после их окончания. Это также позволит снизить уровень шума и число аварий на близлежащих дорогах.

Как ожидается, в этом году будет обучено достаточно волонтеров, чтобы обеспечить безопасное движение у 25 школ, в следующем - еще у 53, а к 2023 году - у 200 учебных заведений.

По словам мэра Барселоны Ады Колау, выгоду от этого проекта получат свыше 26 тысяч школьников и их семьи. "Мы хотим сделать город более дружелюбным, гуманным, безопасным и здоровым", - отметила она.

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