В Барселоне вход и выход из школ будут регулировать волонтеры

Учебные заведения являются потенциальными очагами распространения коронавируса, особенно если там не соблюдаются правила безопасности. В классах, коридорах, на игровых площадках за этим могут проследить учителя. Но есть места, где практически никто не соблюдает одно из главных условий избежать заражения - дистанцию. Речь идет о входах и выходах из школ.

Власти Барселоны придумали, как решить эту проблему. Городская гвардия (одна из местных правоохранительных структур) начала искать добровольцев, которые будут регулировать движение школьников на входах и выходах из учебных заведений.

Как пишет El Mundo, на специальных курсах волонтеров научат основным методам регулирования дорожного движения. Затем им выдадут опознавательные знаки из светоотражающих элементов и рабочий инструмент (скорее всего, речь идет о жезле регулировщика с красным и зеленым дисками). Предполагается, что их действия помогут избежать столпотворения перед школой, как это часто бывает перед началом занятий и после их окончания. Это также позволит снизить уровень шума и число аварий на близлежащих дорогах.

Как ожидается, в этом году будет обучено достаточно волонтеров, чтобы обеспечить безопасное движение у 25 школ, в следующем - еще у 53, а к 2023 году - у 200 учебных заведений.

По словам мэра Барселоны Ады Колау, выгоду от этого проекта получат свыше 26 тысяч школьников и их семьи. "Мы хотим сделать город более дружелюбным, гуманным, безопасным и здоровым", - отметила она.