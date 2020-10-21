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21.10.2020 21:14
Рубрика: В мире

В Баварии ввели жесткие ограничения из-за COVID-19

Власти Баварии ввели жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Фото: David GANNON / AFP
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Новые правила вступили в силу накануне и будут действовать две недели. В соответствии с распоряжением властей, "физические контакты должны быть сведены к абсолютно необходимому минимуму". Так, покидать жилище можно только "по уважительной причине": для похода на работу, за покупками, для занятия спортом, для прогулок с детьми или домашними животными, для получения медицинской помощи, для посещения родственников (в том числе похорон).

Школы и детские сады на время ограничений будут закрыты. Под запрет попали все общественные мероприятия, закрыться предписано также музеям, кинотеатрам и другим досуговым местам. Кафе и рестораны могут работать только на вынос или доставку еды и строго до 20.00.

Власти расширили список мест, где ношение масок является обязательным. Помимо общественного транспорта и магазинов носить защитную маску надо на определенных улицах района с 6.00 до 23.00. Штраф за нарушение масочного режима может составить 25 тысяч евро.

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