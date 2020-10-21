В Чехии обсудили успехи в продвижении русского языка во время пандемии

Педагоги-русисты и представители русских школ в Чехии обсудили, как сохранять и поддерживать русский язык во время пандемии, сообщает Московский дом соотечественника. Обмен мнениями прошел на круглом столе "Русская школа в Чехии: вопросы сотрудничества, развития и поддержки".

По словам главного специалиста Московского Дома соотечественника Нелли Мурновой, во время карантина работа по продвижению за рубежом русского языка и русскоязычного образования, не прекращалась. В апреле и мае 2020 года эффективно прошла Международная онлайн-конференция "Русская школа за рубежом в условиях карантина", в которой приняли участие директора, администраторы и преподаватели русских школ зарубежья. А в сентябре Московский дом соотечественника совместно с Домом русского зарубежья провели Международную историко-просветительскую онлайн-конференцию "Русский исход: уроки истории".

Сейчас продолжаются онлайн-лекции по русскому языку, которые читают ведущие преподаватели Института русского языка имени Пушкина.

Во время круглого стола руководители русских учреждений дополнительного образования поделились опытом работы по сохранению и развитию русской культуры среди соотечественников, предложили новые проекты для сотрудничества.

С приветственным словом к участникам обратились руководитель представительства Россотрудничества в Чехии Александр Ткачев и атташе по культуре Генерального консульства России в городе Брно Георгий Акаемов.

Прозвучавшие в выступлениях дипломатов и представителей российских госструктур предложения по поддержке деятельности русских школ за рубежом, в особенности, в Чехии, нашли отклик у всех участников - в современных условиях сотрудничество приобретают особое звучание.

В завершение онлайн-встречи глава Международного культурного института "Ключ" и лауреат Международного Пушкинского конкурса "РГ" Анна Евсина предложила вниманию участников флешмоб Клуба молодежной и детской дипломатии в Чехии по стихам Александра Пушкина, посвященный Дню Царскосельского лицея.

Справка "РГ"

Во встрече приняли участие руководители Чешско-русского лицея "Веда" (Прага), Русского центра "Брусника" (Брно), "Маленькая школа" (Прага), и многие другие.