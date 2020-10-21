В единый цифровой контур войдут частные медорганизации и система ОМС

Частные медорганизации и система обязательного медицинского страхования войдут в Единый цифровой контур, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев на форуме "Открытые инновации".

"В процессе доработки федерального проекта "Создание единого цифрового контура" мы включили в него две составляющие: частные медицинские организации и систему ОМС", - сказал он, подчеркнув, что медицинская помощь должна всегда соответствовать принятым стандартам, независимо от того, государственные или частные медицинские организации ее оказывают. Так, в государственных медучреждениях есть платные медуслуги, а в частных клиниках те, которые оказываются гражданам бесплатно в рамках программы ОМС. Чтобы обеспечить преемственность медпомощи, необходимо прослеживать ее оказание на каждом этапе в любой медорганизации, следует из слов замминистра.

Система ОМС также необходима в едином цифровом контуре, поскольку вопросы финансовых инструментов оплаты и защиты прав застрахованных граждан, тесно связаны с теми услугами, которые оказываются в медорганизациях, а также документами, которые формируются в процессе оказания медицинской помощи. Замминистра считает, что изменения в Федеральном проекте повысят эффективность цифровой платформы, а также позволят создать новые сервисы для граждан и новое качество для системы здравоохранения в целом.