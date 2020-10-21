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21.10.2020 18:15
Рубрика: В мире

В Грузии захвативший банк преступник освободил пятерых заложников

Текст: Александр Саможнев

В грузинском городе Зугдиди полиция проводит операцию против лиц, силой захвативших отделение Банка Грузии. С помощью пожарного крана удалось вывести из здания пятерых заложников. Банк удерживает вооруженный автоматом и гранатой мужчина. По некоторым данным, у него есть сообщники, передает Общественное телевидение.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Преступники потребовали в качестве выкупа за заложников 500 тысяч долларов. Они готовы ожидать выполнение своего требования два часа. Из помещения банка отпущены пожилые люди. Пока нет полной ясности, сколько человек остается внутри здания, сообщил телеканал "Рустави 2".

МВД Грузии распространило официальную информацию о проникновении вооруженного человека в филиал банка в Зугдиди. В заявлении говорится, что в полицию поступило сообщение о вторжении вооруженного лица в один из банков в Зугдиди примерно в 14:21.

Полицейские незамедлительно оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия.

МВД призывает СМИ соблюдать нормы безопасности, не транслировать в прямом эфире операцию, которую проводит спецназ. Это ставит под угрозу жизнь граждан и сотрудников полиции, а также их здоровье. По факту происшествия началось расследование по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса Грузии (ограбление, незаконное приобретение и хранение оружия и взятие в заложники).

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