В Японии медведь напал на людей

Медведь напал на людей в японской префектуре Ниигата. В результате пострадали двое, сообщает агентство Kyodo.

"Угрозы для жизни пострадавших нет. Оба находятся в сознании. Им оказана помощь", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В министерстве охраны окружающей среды отметили растущее в последнее время число появления диких медведей в населенных пунктах. Только в 2019-м звери более 18 тысяч раз появлялись в жилых районах японских городов - это на 40% больше, чем годом ранее.

За пять месяце этого года специалисты насчитали уже более 11 тысяч таких "визитов". Последний громкий инцидент случился в понедельник, 19 октября. Медведь проник в торговый центр в префектуре Исикава в центральной части Японии. Чтобы проверить 23 тысячи квадратов торговой площади и найти лесного гостя, местным правоохранителям понадобилось 13 часов.