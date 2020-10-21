Новости

Из-за теплого фронта среда в Москве будет дождливой 07:35
США пригласили Бразилию присоединиться к лунной программе 07:10
В Японии медведь напал на людей 06:56
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей 06:29
Ракетный эсминец США зашел в Баренцево море 06:17
Российский визовый центр возобновил свою работу в Японии 05:53
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific уволит четверть персонала 05:48
США призвали союзников увеличить расходы на оборону 05:46
Больше половины американцев поддерживают назначение Барретт в Верховный суд 05:35
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5 04:56
Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в отключении микрофона на митинге 04:53
Октябрь 2020 года в Москве станет самым теплым в истории 04:40
Во Франции семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя 04:33
Космический зонд OSIRIS-REx взял образцы грунта с астероида Бенну 03:44
В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в Крыму и Ставрополье 03:34
Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром МКС 03:20
Британия выделит 44 млн долларов на испытания вакцин с заражением людей 03:07
Роспотребнадзор: Переохлаждение снижает защиту организма от COVID-19 02:12
Трамп отказался отвечать на половину вопросов ведущей CBS 01:45
В единый цифровой контур войдут частные медорганизации и система ОМС 01:05
В Росгидромете напомнили о потеплении в Центральном федеральном округе 00:57
"Челси" заявил завершившего карьеру Чеха на матчи АПЛ 00:48
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на ракетный обстрел 00:32
В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом 00:12
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США 00:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
21.10.2020 06:56
Рубрика: В мире

В Японии медведь напал на людей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медведь напал на людей в японской префектуре Ниигата. В результате пострадали двое, сообщает агентство Kyodo.

В Якутии на оленевода напал белый медведь

"Угрозы для жизни пострадавших нет. Оба находятся в сознании. Им оказана помощь", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В министерстве охраны окружающей среды отметили растущее в последнее время число появления диких медведей в населенных пунктах. Только в 2019-м звери более 18 тысяч раз появлялись в жилых районах японских городов - это на 40% больше, чем годом ранее.

За пять месяце этого года специалисты насчитали уже более 11 тысяч таких "визитов". Последний громкий инцидент случился в понедельник, 19 октября. Медведь проник в торговый центр в префектуре Исикава в центральной части Японии. Чтобы проверить 23 тысячи квадратов торговой площади и найти лесного гостя, местным правоохранителям понадобилось 13 часов.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове