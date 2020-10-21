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В интернет выложили 100 тысяч поддельных "обнаженных" фото

Текст:   Сергей Ярославцев
21.10.2020,  
18:11
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В мессенджере Telegram действует бот, создающий "обнаженку" на основе фотографий людей. Результатом его работы стало появление более 100 тысяч поддельных фото женщин, которые могут использоваться для буллинга и шантажа, пишет The Verge.

Получившимися снимками пользователи обмениваются в публичных каналах, утверждают в компании Sensity, специализирующейся на кибербезопасности.

Исследователи и The Verge направили запрос в Telegram, чтобы выяснить, почему подобный контент доступен в приложении, однако ответа пока не получили.

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Бот, как утверждается, использовал сервис DeepNude, о закрытии которого стало известно в июне 2019 года. Разработчики механизма, "раздевающего" людей, отметили, что вероятность его "некорректного" использования стала слишком высокой, а также предположили, что копии DeepNude вновь появятся в Сети, но ответственности за их действия они уже нести не будут.

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