В кабмине предлагают отменить нулевую пошлину на вывоз сырой древесины

До полного запрета на вывоз кругляка из России, который начнет действовать с 2022 года, правительство предлагает устранить лазейку, позволяющую беспошлинно вывозить сырую древесину, заявила в среду вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на "правительственном часе" в Совете Федерации.

В ходе обсуждения ее доклада глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко спросил: "Запрет на вывоз кругляка вступит в силу с 1 января 2022 года, а какие меры принимает правительство сейчас, чтобы сократить вывоз таких лесоматериалов?"

"Мы много об этом думали вместе с Федеральной таможенной службой. И предложили запрет той самой лазейки, которая существовала по влажности, когда для вида обработанные лесоматериалы попадают под нулевую пошлину", - ответила Виктория Абрамченко.

"Мы сейчас сосредоточены на принятии актов правительства, которые разделят код 4407 по влажности (древесины) - до 22% и выше", - добавила она.

В своем выступлении перед сенаторами она рассказала, что сейчас и высококачественные строганные лесоматериалы, и грубо обработанные относятся к одной товарной позиции - это код 4407 ТН ВЭД. Вывозная таможенная пошлина по этому коду с 2016 года обнулена. 97% экспорта таких лесоматериалов имеет грубую обработку и только 3% - это строганные или шлифованные пиломатериалы, рассказала вице-премьер. В итоге экспортные платежи в бюджет РФ сократились с 15 млрд рублей в 2016 году до 11 млрд рублей в 2019 году.

Для решения проблемы надо разделить коды группы 4407 ТН ВЭД таким образом, чтобы они более точно отражали глубину переработки леса, заявила Абрамченко.

Одним из критериев здесь должна быть влажность материала, которая для наиболее качественной сухой продукции не должна превышать 22%. "Данный параметр может быть использован для детализации классификации пиломатериалов группы 4407 с целью установления ставок вывозных пошлин на экспорт "сырых" лесоматериалов", - заявила она.

Такие меры будут стимулировать лесопромышленников к организации более глубокой переработки леса и лесоматериалов на территории России и экспорту готовой продукции, считают в кабмине.