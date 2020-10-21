В Киргизии объявили экономическую амнистию для коррупционеров

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров объявил об экономической амнистии. В течение календарного месяца чиновники и предприниматели, причастные к коррупции, могут, по его словам, вернуть деньги в казну и заявить об активах в обмен на гарантии о безопасности и освобождение от ответственности.

Жапаров объяснил необходимость проведения такой кампании желанием пополнить бюджет, сократить теневую экономику, изыскать дополнительные ресурсы и вернуть в страну средства, выведенные в офшоры.

"За последние 30 лет в таких отраслях, как энергетика, таможенная и налоговая службы, лекарственное обеспечение, выдача лицензий, недропользование и других, процветали системные коррупционные схемы, - заявил Жапаров. - В связи с этим даю бывшим и действующим чиновникам, замешанным в коррупции и должностных преступлениях, предпринимателям, уклоняющимся от налогов, 30 дней на раскрытие реальных сведений о незаконно нажитом имуществе и капиталах".

"К тем, кто не воспользуется данной возможностью, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом. Экономическая амнистия будет применена всего один раз", - добавил он.

По словам исполняющего обязанности главы республики, правовая база экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества будет подготовлена в кратчайшие сроки. Он заявил, что при добровольном декларировании гарантирует неприкосновенность активов и конфиденциальность.