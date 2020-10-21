Новости

Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом 15:35
Мать погибшего рэпера Энди Картрайта попросила отдать ей внука 15:33
Путин призвал обеспечить занятость и доходы граждан в пандемию 15:22
Вышел трейлер российского сериала про слепоглухого супергероя 15:15
ФСБ задержала напавших в 1999 году на Дагестан террористов 15:03
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19 14:56
Художественный руководитель МДТ Лев Додин заболел коронавирусом 14:52
В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке 14:45
В Кремле пояснили ситуацию с отправленными в США аппаратами ИВЛ 14:45
Анна Кузнецова: Неорганизованный отдых привел к гибели 885 детей 14:41
Вышел трейлер десктоп-ситкома с Гариком Харламовым "Зона комфорта" 14:41
На Кубани нашли редкую рукопись писателя Даниила Андреева 14:37
Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана 14:28
Сочи с начала года посетили более 4,6 миллиона туристов 14:20
Актриса Ольга Дроздова опровергла сообщения о своей госпитализации 14:16
На МКАД начали ловить "обочечников" 14:10
Режиссер Вадим Дубровицкий госпитализирован в Москве с травмой головы 14:10
В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34 14:07
В Кремле призвали смотреть на официальные данные по "Буревестнику" 14:07
Чубайс отшутился по поводу своего назначения в Арктику 14:00
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц 13:58
Серия фильмов "Форсаж" закрывается 13:51
В Коми школьный автобус столкнулся с грузовиком 13:50
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона 13:45
Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 14:45
Рубрика: Власть

В Кремле пояснили ситуацию с отправленными в США аппаратами ИВЛ

Текст: Кира Латухина

Россия поставила США аппараты искусственной вентиляции легких в критический момент для всего мира и сделала все, что было в ее силах, чтобы помочь, напомнили в Кремле. Дальнейшая судьба этого оборудования - уже решения американской стороны.

Ростех с начала года поставил в клиники порядка девяти тысяч аппаратов ИВЛ

По просьбе журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию издания Buzzfeed, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в напряжении​​. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях подтвердило РИА Новости утилизацию 45 аппаратов ИВЛ из России.

"Эти ИВЛ широко используются в лечебных учреждениях в больницах России в самых разных городах. Какие-то ИВЛ могут выходить из строя. Любой прибор изредка выходит из строя и нуждается в ремонте", - отметил представитель Кремля. "Рассуждения насчет того, что они были не под то напряжение, условные. Существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения. С этим нет никаких проблем", - уточнил он.

"Момент, когда эта помощь была направлена, был критическим для всех стран и критическим для США. Поэтому все, что было в силах, в технологических и в технических возможностях России, она сделала для того, чтобы такую помощь направить", - подчеркнул Песков.

Многие государства оказывали друг другу поддержку в то время, но были и "редкие уродливые попытки политизировать это", напомнил представитель Кремля, отметив, что Москва всегда была против таких попыток.

"А что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19 Россия и США

Главное сегодня

В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 15 700 случаев COVID-19 в 85 регионах
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года