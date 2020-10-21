В Кремле пояснили ситуацию с отправленными в США аппаратами ИВЛ

Россия поставила США аппараты искусственной вентиляции легких в критический момент для всего мира и сделала все, что было в ее силах, чтобы помочь, напомнили в Кремле. Дальнейшая судьба этого оборудования - уже решения американской стороны.

По просьбе журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию издания Buzzfeed, что аппараты ИВЛ не нашли применения из-за технических проблем, в частности, разницы в напряжении​​. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях подтвердило РИА Новости утилизацию 45 аппаратов ИВЛ из России.

"Эти ИВЛ широко используются в лечебных учреждениях в больницах России в самых разных городах. Какие-то ИВЛ могут выходить из строя. Любой прибор изредка выходит из строя и нуждается в ремонте", - отметил представитель Кремля. "Рассуждения насчет того, что они были не под то напряжение, условные. Существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения. С этим нет никаких проблем", - уточнил он.

"Момент, когда эта помощь была направлена, был критическим для всех стран и критическим для США. Поэтому все, что было в силах, в технологических и в технических возможностях России, она сделала для того, чтобы такую помощь направить", - подчеркнул Песков.

Многие государства оказывали друг другу поддержку в то время, но были и "редкие уродливые попытки политизировать это", напомнил представитель Кремля, отметив, что Москва всегда была против таких попыток.

"А что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос", - заключил Песков.