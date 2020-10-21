В МФЦ покажут обучающие видеоролики о коронавирусе

В МФЦ начали транслировать обучающие видеоролики: посетителям многофункциональных центров доходчиво объясняют правила безопасности и профилактики в связи с эпидемией, а также сообщают о мерах поддержки. Над этим проектом работали Общероссийский народный фронт и АНО "Национальные приоритеты".

Всего подготовлено четыре сюжета: "Как правильно носить маску", "Правила безопасности в офисе", "Рекомендации людям в возрасте 60+", "Основные симптомы коронавируса".

"Наша общая задача - обеспечить открытость и доступность для граждан информации о коронавирусной инфекции. Важно не только донести до каждого человека, чем опасен COVID-19 и как защитить от него себя и своих близких, но регулярно об этом напоминать. Сотрудничество с центрами "Мои Документы" как раз позволит нам довести до граждан важную информацию по противодействию распространению коронавируса максимально эффективно в формате видеороликов. Ежедневно их будут видеть 350 тысяч посетителей МФЦ", - сообщил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Изо дня в день каждый из нас сталкивается с необходимостью соблюдения мер безопасности в торговых центрах, магазинах, культурных и других общественных местах. Ношение масок, перчаток, обработка рук антисептическими средствами и соблюдение дистанции стали неотъемлемой частью нашей жизни. В рамках платформы Стопкоронавирус.рф мы уже зарекомендовали себя как достоверный и открытый источник получения информации о текущей ситуации. Теперь мы запускаем новый формат образовательных роликов не только о том, почему важно соблюдать меры безопасности, но и как правильно их соблюдать", - рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.