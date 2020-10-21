В Москве обсудят вектор развития рынка недвижимости

Как пандемия повлияла на сферы недвижимости и строительства? Каково положение отраслей сейчас? Каковы тренды развития девелопмента и чего стоит ждать в ближайшем будущем? Как вести себя игрокам рынка, чтобы преуспеть во время пандемии?

На эти вопросы ответят руководители государственного сектора и директора крупнейших российских строительных компаний. Они подведут промежуточные итоги года, обсудят глобальный вектор развития девелопмента в будущем и расскажут о существующих мерах господдержки. Спикеры форума также поделятся рабочими секретами для бизнес-аудитории и бесценным опытом в вопросах строительства и приобретения недвижимости.