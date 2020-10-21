В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии

Бывший заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве.

"Военным следствием в отношении Милейко возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Он задержан", - приводит ТАСС комментарий источника в правоохранительных органах.

По его словам, следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении Милейко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Генерал-лейтенанту Милейко 58 лет. Замдиректора Росгвардии он был назначен указом президента в 2017 году. В июле 2019-го эту должность он покинул.