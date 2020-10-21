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Рубрика: В мире

Изгнание волхвов

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Неделя № 238(8292)
Крестовый поход под знаменами политкорректности в Германии добрался до рождественской истории.

Как пишет Die Welt, декан евангелического прихода в городе Ульм Эрнст-Вильгельм Голь распорядился убрать из местного собора деревянные фигурки трех волхвов, один из которых по давней традиции изображен темнокожим. По мнению декана, "гипертрофированные черты" (полные губы, "несуразное телосложение"), которыми резчик 1920-х годов наделил мага Мельхиора, "с современной точки зрения выглядят однозначно расистскими". Теперь рождественский вертеп в готическом соборе Ульма, который признан самой высокой церковью в мире, рискует остаться без главных действующих лиц.

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"Торжество бреда", "смехотворное преклонение перед так называемым общественным мнением" - пишут возмущенные жители Ульма в редакцию Passauer Neue Presse. "Мы лишились дара речи, услышав об этом", - сообщили в епископстве Пассау.

Из вертепа в соборе Ульма убрали темнокожего мага

"Ясно же, что представление волхва человеком с темным цветом кожи не имеет ничего общего с идеологией расизма, - заявил пресс-секретарь епископства Регенсбурга Клеменс Нек. - Вот так и разрушаются вековые традиции из-за несуразных попыток их осовременить". Не исключено, что к Рождеству декан все же одумается и фигурки вернутся на место - но с "пояснительными табличками и расстановкой акцентов".

Досье "РГ"

В Евангелии нет ни описания волхвов, ни их имен, которые они затем получили в западноевропейской традиции. В соборе Ульма утверждают, будто фигурка темнокожего мага в их вертепе относится к Мельхиору, хотя в средневековых источниках его обычно именуют персом. А вот мавром, начиная с XII века, чаще всего изображали Балтасара - "короля Эфиопии". Такой образ особенно полюбился художникам Северной Европы 15-го столетия. Впрочем, иногда черным рисовали Каспара, который принес в дар Младенцу целебную смирну. Молва нарекла его врачевателем и покровителем фармацевтов. Считается, что отсюда происходит популярный в Германии бренд "Мавританских аптек", который сегодня тоже попал в опалу.

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