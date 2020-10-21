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21.10.2020 14:51
Рубрика: Общество

В России разработают объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа

Текст: Александр Проценко
Новосибирский центр "Вектор" разрабатывает объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа. Об этом информагентству РИА Новости рассказал директор центра Ринат Максютов.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

"У нас в центре проводятся работы по разработке объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа. Было показано, что инфицирование сезонным гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа", - сказал глава центра.

К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц

Ранее центр "Вектор зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона". А самой первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название "Спутник V". О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

Также в России на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным отечественным препаратом. Но и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.

Общество Здоровье Прививки и вакцинация Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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