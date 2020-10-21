В России разработают объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа

"У нас в центре проводятся работы по разработке объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа. Было показано, что инфицирование сезонным гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа", - сказал глава центра.

Ранее центр "Вектор зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона". А самой первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название "Спутник V". О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

Также в России на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным отечественным препаратом. Но и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.