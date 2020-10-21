В России в этом году увеличилось число терактов

За прошедшие девять месяцев произошел рост количества преступлений террористического характера. Это следует из отчета, опубликованного на сайте МВД.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество таких преступлений выросло более чем на треть, экстремистской направленности - более чем на 43%.

Так, в январе-сентябре зарегистрировано 1851 преступление террористического характера (+33,9%) и 651 преступление экстремистской направленности (+43,4%)​​​. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1382 и 454 преступлений соответственно.