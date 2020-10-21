В Синьцзяне падает уровень бедности

19 октября исследовательский центр развития Синьцзяна опубликовал доклад о трудоустройстве и занятости представителей нацменьшинств в Синьцзяне, составленный на основе посещения различных мест СУАР и итогов ряда социальных опросов и исследований. Документ свидетельствует о том, что политика по трудоустройству, полностью отвечая стремлениям и пожеланиям представителей всех народностей СУАР по самостоятельному выбору профессии, гарантирует их права человека, такие как право на труд, право на личностное развитие и т.д.

Правительства всех уровней Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР разрабатывают и претворяют в жизнь ряд правил и политик по трудоустройству, специально направленные на запросы представителей различных народностей СУАР, помогая им избавиться от бедности и жить лучшей современной жизнью.

Изучая общественное мнение по вопросам трудоустройства, организуя профессиональное обучение, предоставляя всю необходимую помощь тем, кто намерен направиться из родного края на работу в другие регионы, местные власти делают всё возможное, исходя из пожеланий и воли населения. Постоянно муссируемого западными силами явления как так называемый "принудительный труд" в СУАР не существует.

В то же время свобода вероисповедания представителей всех народностей Синьцзяна, которые работают в других провинциях КНР, пользуется уважением, их законные права и интересы полностью гарантируются. В докладе приводится ряд примеров в этой связи. Так, например, представителей этнических меньшинств Синьцзяна, которые выходят на работу в других регионах , сотрудники местных органов власти информируют о количестве и местоположении мечетей и не вмешиваются в их нормальную и законную религиозную деятельность.

Согласно статистике, с 2013 года по декабрь 2019 года включительно уровень бедности в Синьцзяне снизился с 19,4 до 1,24 процента. Ожидается, что к концу 2020 года в районе бедность будет ликвидирована полностью. Именно выход на работу в других регионах страны позволяет представителям этнических меньшинств Синьцзяна значительно увеличить реально располагаемые доходы.

В ходе тематической дискуссии на 75-й сессии Генеральной Ассамблее ООН, прошедшей с 5 по 8 октября, 48 стран выступили с заявлениями по вопросам, так или иначе связанным с Синьцзяном. Прозвучало единодушное одобрение относительно усилий и достижений Китая в области защиты прав человека в СУАР. Решительно международное сообщество выступило против политизации вопросов прав человека и практики двойных стандартов, а также против неадекватных обвинений в адрес Китая и необоснованного вмешательства в дела КНР.

Это ярко указывает на тот факт, что ложь с политическими целями, направленная на черчение политики китайского правительства в отношении СУАР, не может ввести в заблуждение международное сообщество и не принесет никаких результатов, и лишь подорвет авторитет инициаторов деструктивных антикитайских процессов.