В Синьцзяне падает уровень бедности

Новости

Ломаченко дрался против Лопеса с травмированным плечом 11:04
Более 200 москвичей откликнулись на проект "Давай дружить!" 10:51
В МФЦ покажут обучающие видеоролики о коронавирусе 10:49
Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре 10:40
В Ярославле начался суд о поджоге с восемью погибшими 10:36
Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда 10:23
Мэрия Екатеринбурга пояснила призыв выгонять людей без масок из транспорта 10:22
Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон 09:58
Москвичи могут записаться на прием в "Мои документы" через приложение "Госуслуги Москвы" 09:57
Ученые КФУ предложили лечить последствия COVID-19 концентратом винограда 09:56
В Москве мобильные точки вакцинации от гриппа стали доступнее 09:46
В США разбился истребитель F/A-18E Super Hornet 09:28
Студенты МГТУ имени Баумана переведены на дистанционку 09:25
В Орехово-Зуево наркодилеры угнали автомобиль 09:24
В Москве вылечились от коронавируса еще 2365 пациентов 09:09
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров 09:01
Мишустин поучаствует в приемке ледокола "Арктика" 09:00
США не исключают переброски войск в Болгарию, Румынию и Прибалтику 08:54
Задержаны два человека после гибели подростка в Лобне от взрыва боеприпаса 08:47
Темой новой сессии "Иннопром Онлайн" станет аналитика промышленных данных 08:41
Сергунина: Крупные компании предложили работу студентам, сдавшим ДКЭ 08:33
Умер протоиерей Димитрий Смирнов 08:32
Адвокат рассказал о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена 08:23
Из-за теплого фронта среда в Москве будет дождливой 07:35
США пригласили Бразилию присоединиться к лунной программе 07:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
21.10.2020 09:47

В Синьцзяне падает уровень бедности

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", Исследовательский институт стратегической политики и ряд других организаций и структур Австралии, финансируемых антикитайскими силами, в последнее время публикуют фальсифицированные "доклады" и "отчеты", цель которых - атака на политику китайского правительства по Синьцзяну (Синьцзян-Уйгурскому автономному району КНР, СУАР). Какова истинная ситуация в этом китайском автономном районе?
Благодаря сознанию новых рабочих мест за последние годы уровень бедности в Синьцзяне снизился с 19,4 до 1,24 процента. Фото: Медиакорпорация Китая Благодаря сознанию новых рабочих мест за последние годы уровень бедности в Синьцзяне снизился с 19,4 до 1,24 процента. Фото: Медиакорпорация Китая
Благодаря сознанию новых рабочих мест за последние годы уровень бедности в Синьцзяне снизился с 19,4 до 1,24 процента. Фото: Медиакорпорация Китая

19 октября исследовательский центр развития Синьцзяна опубликовал доклад о трудоустройстве и занятости представителей нацменьшинств в Синьцзяне, составленный на основе посещения различных мест СУАР и итогов ряда социальных опросов и исследований. Документ свидетельствует о том, что политика по трудоустройству, полностью отвечая стремлениям и пожеланиям представителей всех народностей СУАР по самостоятельному выбору профессии, гарантирует их права человека, такие как право на труд, право на личностное развитие и т.д.

Правительства всех уровней Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР разрабатывают и претворяют в жизнь ряд правил и политик по трудоустройству, специально направленные на запросы представителей различных народностей СУАР, помогая им избавиться от бедности и жить лучшей современной жизнью.

Изучая общественное мнение по вопросам трудоустройства, организуя профессиональное обучение, предоставляя всю необходимую помощь тем, кто намерен направиться из родного края на работу в другие регионы, местные власти делают всё возможное, исходя из пожеланий и воли населения. Постоянно муссируемого западными силами явления как так называемый "принудительный труд" в СУАР не существует.

В то же время свобода вероисповедания представителей всех народностей Синьцзяна, которые работают в других провинциях КНР, пользуется уважением, их законные права и интересы полностью гарантируются. В докладе приводится ряд примеров в этой связи. Так, например, представителей этнических меньшинств Синьцзяна, которые выходят на работу в других регионах , сотрудники местных органов власти информируют о количестве и местоположении мечетей и не вмешиваются в их нормальную и законную религиозную деятельность.

Согласно статистике, с 2013 года по декабрь 2019 года включительно уровень бедности в Синьцзяне снизился с 19,4 до 1,24 процента. Ожидается, что к концу 2020 года в районе бедность будет ликвидирована полностью. Именно выход на работу в других регионах страны позволяет представителям этнических меньшинств Синьцзяна значительно увеличить реально располагаемые доходы.

В ходе тематической дискуссии на 75-й сессии Генеральной Ассамблее ООН, прошедшей с 5 по 8 октября, 48 стран выступили с заявлениями по вопросам, так или иначе связанным с Синьцзяном. Прозвучало единодушное одобрение относительно усилий и достижений Китая в области защиты прав человека в СУАР. Решительно международное сообщество выступило против политизации вопросов прав человека и практики двойных стандартов, а также против неадекватных обвинений в адрес Китая и необоснованного вмешательства в дела КНР.

Это ярко указывает на тот факт, что ложь с политическими целями, направленная на черчение политики китайского правительства в отношении СУАР, не может ввести в заблуждение международное сообщество и не принесет никаких результатов, и лишь подорвет авторитет инициаторов деструктивных антикитайских процессов.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

В России появится открытая цифровая платформа по всем нарушителям ПДД
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в Крыму и Ставрополье
Умер протоиерей Димитрий Смирнов