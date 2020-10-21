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21.10.2020 15:54
Рубрика: Власть

В Совфеде составляют список желающих сделать прививку от коронавируса

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации организует вакцинирование сенаторов от коронавируса, если наберется достаточное количество желающих, сообщила в среду спикер Валентина Матвиенко.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Ранее комитет по регламенту разместил на внутренних ресурсах палаты короткую анкету, которую необходимо заполнить до конца завтрашнего дня всем сенаторам, кто хочет сделать прививку.

"Мы проведем организованно такое вакцинирование, если будет достаточное количество, чтобы исключить лишнее хождение", - заявила Матвиенко​​​.

Она подчеркнула, что вакцинация добровольная и никого не будут к ней принуждать.

Власть Работа власти Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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