В Совфеде составляют список желающих сделать прививку от коронавируса

Совет Федерации организует вакцинирование сенаторов от коронавируса, если наберется достаточное количество желающих, сообщила в среду спикер Валентина Матвиенко.

Ранее комитет по регламенту разместил на внутренних ресурсах палаты короткую анкету, которую необходимо заполнить до конца завтрашнего дня всем сенаторам, кто хочет сделать прививку.

"Мы проведем организованно такое вакцинирование, если будет достаточное количество, чтобы исключить лишнее хождение", - заявила Матвиенко​​​.

Она подчеркнула, что вакцинация добровольная и никого не будут к ней принуждать.