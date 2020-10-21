В скором времени в дельфинариях появятся обитатели, которые созданы человеком и питаются электрическим током. Дельфины-роботы, разработанные в Голливуде, могут заменить животных, и этого никто не заметит.

Этих дельфинов не отличить от настоящих. Они резвятся в воде, прыгают через обруч, издают привычные звуки, такие как щебет, щелканье и свист. Заподозрить подвох можно только после того, как на вопрос, можно ли их погладить, аниматронные дельфины бодро кивают головами. Ведь этими 2,5-метровыми животными, разработанными голливудской компанией Edge Innovations, руководит человек с пультом управления. Каждый из них весит 270 килограмм и создан с учетом всех особенностей строения настоящего дельфина - от скелета до мышц, но с добавлением механизмов, позволяющих этим роботам двигаться так же, как их прототипам. Кожа этих животных сделана из приятного на ощупь медицинского силикона. Такие дельфины могут "жить" без подзарядки до десяти часов и, как уверяют разработчики, выдержат десять лет эксплуатации в соленой воде. Но и стоит такая игрушка недешево - от трех до пяти миллионов долларов, по информации агентства Reuters.

Аниматронные дельфины были разработаны Edge Innovations для киноиндустрии. Компания была основана в 1991 году опытным художником по спецэффектам и номинантом на премию "Оскар" за декорации к фильму "Идеальный шторм" Уолтом Конти. И "сородичи" нынешних дельфинов снимались в таких голливудских фильмах, как "Освободите Вилли" и "Глубокое синее море". Собственно, термин "аниматроника" ввели в обиход в 1961 году в компании Walt Disney Imagineering - для обозначения говорящих и двигающихся роботов.

Аниматронных животных и даже людей в Голливуде используют для съемок сцен, в которых настоящим живым существам может быть причинен вред. И в обычной жизни они могут использоваться с той же целью. Уолт Конти поясняет: "Около 3000 дельфинов сейчас содержатся в неволе и используются для того, чтобы ежегодно зарабатывать миллиарды долларов на трюках с их участием. Очевидно, что существует потребность в общении и знаниях о дельфинах, и мы хотим воспользоваться ею и предложить другой способ любить этих животных". По мнению руководства компании, роботы обеспечат более гуманный способ взаимодействия с морскими обитателями в аквариумах и дельфинариумах и помогут им вернуть посетителей, которых отпугивает идея содержания животных в неволе. На сайте компании использование аниматронных дельфинов рекомендуют также отелям, организаторам круизов, торговым центрам и музеям. Кстати, Edge Innovations не планирует останавливаться только на дельфинах. На сайте говорится также о планах создать кита, большую белую акулу и морских коньков. А в будущем - целые подводные "парки юрского периода" с давно вымершими морскими обитателями. По мнению специалистов, идея переноса аниматронных животных с экранов в реальный мир может прижиться, поскольку только в Европе уже около двадцати стран запретили или ограничили использование диких животных в цирках и зоопарках.