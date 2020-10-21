На экраны Союзного государства вышел новый фильм Валерия Тодоровского

Премьера психологического триллера "Гипноз" прошла на 42-м Московском международном кинофестивале.

Валерий Тодоровский обозначает жанр фильма "Гипноз" как психологический триллер, это новое направление в его творческой биографии. Мармот-фильм

Валерий Петрович, как вы отбираете актеров?

Валерий Тодоровский: Кинопробы, поиск. Мне нравится Сережа Гиро, сыгравший главную роль. Прислал видео по телефону. Он приехал из Красноярска. Пришел с улицы, как когда-то это было с Женей Мироновым...

А кто автор сценария?

Валерий Тодоровский: Люба Мульменко. Мы с ней давно хотели сделать что-нибудь вместе. Я рассказывал ей свои воспоминания из детства о встрече с гипнологом Райковым.

Как вы попали в лабораторию Райкова?

Валерий Тодоровский: Райков тогда очень гремел. Я провел у него месяц. Вначале ходил к нему как пациент. Но потом выяснилось, что я гипнозу не поддаюсь, и он разрешил мне остаться и смотреть, как он работает. Я был учеником волшебника. Одна история врезалась мне в память - это был эксперимент с крысой, с помощью которого изучали природную агрессию человека. Как раз это и показано в фильме... К Владимиру Райкову меня привела склонная к экспериментам мама. У меня была клаустрофобия, я боялся замкнутых пространств. Но самая главная проблема была в том, что я не мог оставаться один дома, а мои родители любили по вечерам ходить в гости.

Почему выбрали жанр психологического триллера?

Валерий Тодоровский: Жанр - всего лишь инструмент. Это не история, которой режиссер хочет огорошить зрителя. Она про подростка, который противостоит мощному и авторитетному взрослому человеку, как он пытается отстоять свой взгляд на мир. Я хотел сделать фильм-полусон. Придумал историю про падающий снег. Когда падает снег, мы не всегда понимаем, явь это или сон...

Почему на роль гипнолога выбрали Максима Суханова?

Валерий Тодоровский: Это интеллигентный и харизматичный актер. За последние годы он сильно вырос. Я снимал его много лет назад в фильме "Страна глухих". Это актер магнетического обаяния. Таких немного. Его актерский возраст только начинается.

В Минске Валерий Тодоровский снял свой самый кассовый фильм - "Стиляги"

В фильме помимо всего прочего поднята проблема отцов и детей. Ваш герой страдает от того, что его родители не "настоящие".

Валерий Тодоровский: Они как взрослые дети, а герой хочет взрослых родителей.

Каков главный совет вашего отца?

Валерий Тодоровский: Хочешь снимать - снимай. Успех - это когда ты можешь быть собой.

Одним из украшений фильма стала музыка Анны Друбич. Она работала с вами над фильмом "Одесса", за который получила "Золотого орла".

Валерий Тодоровский: Аня подключилась на стадии монтажа фильма и прекрасно справилась.

Вы много продюсируете. А если это будет вам мешать?

Валерий Тодоровский: Пока не мешает. Хватает энергии и страсти. Если бы почувствовал, что продюсерство выхолащивает, я бы прекратил его.

Съемки "Стиляг", "Оттепели", "Большого" проходили в Минске. В 1998 году вы получили Гран-при Минского международного кинофестиваля за "Страну глухих". В 2014-м возглавляли жюри "Лiстапада". В вашем продюсерском списке такой шедевр, как "Каменская", снятый на "Беларусьфильме". Телепремьера первой части состоялась 20 лет назад...

Валерий Тодоровский: Минск очень удобный для кино город. Когда мы снимали "Стиляг", то перекрыли проспект Независимости в центре столицы. В Москве такое невозможно. "Беларусьфильм" - работающая студия с хорошими и профессиональными людьми. Они готовы к общению. В Минске я снимал "Любовника" с Олегом Янковским в главной роли, свой самый кассовый фильм "Стиляги".

Что в планах?

Валерий Тодоровский: Снять сериал весной. Это живая человеческая история.

Визитная карточка

Валерий Тодоровский родился в Одессе 8 мая 1962 года в семье классика советского кино Петра Ефимовича Тодоровского и продюсера Миры Григорьевны. Петр Тодоровский - фронтовик, командовал минометным взводом на 1-м Белорусском фронте.

В 1992 году на Каннском фестивале фильм "Любовь" Валерия Тодоровского был удостоен Приза зрителей. В этой ленте снялся Евгений Миронов. Не только звезду Евгения Миронова "зажег" Тодоровский: с его легкой руки получили счастливый билет в кино Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Максим Суханов, которые сыграли в драме "Страна глухих".