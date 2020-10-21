Вандалы повредили около 70 экспонатов в нескольких музеях Берлина.

Как выяснили местные СМИ, атаке неизвестных подверглись египетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века, хранящиеся в Пергамском музее, Старой национальной галерее, Новом музее и других собраниях. Вандалы облили их масляной жидкостью.

Еженедельник Die Zeit назвал произошедшее "одной из самых масштабных атак на произведения искусства и древности в истории послевоенной Германии". Полиция начала расследование, но не разглашает подробности дела. Мотивы злоумышленников также остаются неизвестными, что дало немалое пространство для фантазий любителям теорий заговора. Согласно одной из них, главной целью был Пергамский музей, где расположен древний алтарь, на котором якобы приносятся жертвы темным силам. Сам музей в тот день впервые открылся после начала пандемии.