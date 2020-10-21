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21.10.2020 20:33
Рубрика: В мире

Маслом по картинам

Вандалы повредили музейные экспонаты
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
Вандалы повредили около 70 экспонатов в нескольких музеях Берлина.
Фото: STEFANIE LOOS / AFP Фото: STEFANIE LOOS / AFP
Фото: STEFANIE LOOS / AFP

Как выяснили местные СМИ, атаке неизвестных подверглись египетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века, хранящиеся в Пергамском музее, Старой национальной галерее, Новом музее и других собраниях. Вандалы облили их масляной жидкостью.

Фото: EPA-EFE/NIELS CHRISTIAN VILMANN DENMARK OUT
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене

Еженедельник Die Zeit назвал произошедшее "одной из самых масштабных атак на произведения искусства и древности в истории послевоенной Германии". Полиция начала расследование, но не разглашает подробности дела. Мотивы злоумышленников также остаются неизвестными, что дало немалое пространство для фантазий любителям теорий заговора. Согласно одной из них, главной целью был Пергамский музей, где расположен древний алтарь, на котором якобы приносятся жертвы темным силам. Сам музей в тот день впервые открылся после начала пандемии.

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