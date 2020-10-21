ВЭФ предупредил об упразднении 85 млн рабочих мест из-за технологий

При этом может появиться 97 миллионов новых рабочих мест, которые окажутся более адаптированы к современным технологическим реалиям. Но несмотря на такое количество создаваемых рабочих мест темпы прироста мировой экономики замедлятся.

К 2025 году 43% работодателей намерены сократить количество рабочих мест, 41% - планируют расширить использование подрядчиков для выполнения специализированных работ. Только 34% будут расширять штат. В исследовании отмечается, что ситуация с пандемией COVID-19 и цифровые технологии создали для работников ситуацию "двойного разрушения". Поэтому к 2025 году изменятся бизнес-задачи в компаниях, структура рабочих мест и профессиональных навыков.

Это приведет к тому, что в течение последующих 5 лет 40% работников будут вынуждены пройти переквалификацию, которая по времени может занимать до полугода. С точки зрения менеджмента компаний, это пойдет только на пользу. Повышение профессиональных навыков дает высокую отдачу не только для предприятия, но и для общества в целом. Компании надеются, что таким образом удастся сохранить и перераспределить почти 50% работников в результате расширения технологий и автоматизации.

Особый прорыв следует ожидать в таких областях, как облачные вычисления, технологии, связанные с большими данными и электронной коммерцией. Вместе с тем значительно возрос интерес к шифрованию, а также к не гуманоидным роботам и искусственному интеллекту. Помешать быстрому развитию технологий могут пробелы в навыках на местном рынке труда, невозможность привлечь специализированные кадры, отсутствие навыков у руководства.

Исследование основано на опросе руководителей высшего звена, отвечающих за кадровую политику, стратегию и инновации в компаниях, работающих в 26 странах в 15 отраслях экономики и социальной сферы.

Ранее эксперты Сколково спрогнозировали, что к 2030 году исчезнут 57 сегодняшних профессий и появятся 186 новых. Они считают, что исчезнут дворники, работники химчисток, операторы коллцентров, прорабы, экскурсоводы, билетеры, шахтеры. Практически полностью уйдут с рынка труда такие профессии, как стенографист, турагент, охранник, финансовый советник, переводчик, кассир, и другие.

А, по прогнозам Оксфордского университета, 47% сегодняшних профессий имеют высокую вероятность исчезнуть к 2025 году.

"Трансформация профессий будет тесно связана с автоматизацией многих процессов, поэтому необходимо готовиться к массовому переобучению кадров", - считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" Российского экономического университета имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

При этом в условиях старения и сокращения населения внедрение новых технологий, определяющих исчезновение одних и появление других профессий, может смягчить нехватку кадров.

Профессии будущего, обозначенные в Атласе профессий Сколково, это, например, специалист по киберпротезированию, биоэтик, специалист по кристаллографии, эковожатый, экопроповедник, экоаудитор, эксперт по образу будущего ребенка, специалист по детской психологической безопасности и т.д. Но, как считает Фарида Мирзабалаева, вряд ли эти профессии станут массовыми.

Впрочем, как отмечает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович, полностью профессии редко исчезают, часто они просто трансформируются. " В США за последние 20 лет исчезла только одна профессия- лифтера. Имеются ввиду люди, которые сопровождают лифты. А у нас на производствах в грузовых лифтах иногда еще такие люди востребованы. А вот, например, взять такую профессию, как чертежник. Раньше все чертежи рисовали от руки, а сейчас просто все это делается в специальных программах. Сама же профессия никуда не делась", - отмечает Остапкович. И даже, казалось бы, по-настоящему антикварная профессия, как трубочист, по-прежнему существуют. В Москве, например, до недавнего времени трубочисты работали в структуре коммунальных служб и обслуживали жилой фонд, построенный более века назад.