Впервые за 6 лет прошла рабочая встреча бизнеса России и Украины

Сложности последних лет не разрушили торговые связи между Россией и Украиной, хотя сильно на них повлияли. Однако бизнес обеих стран понимает, что есть нераскрытый торговый потенциал. Возможные пути "разморозки" экономических отношений обсудили в среду в Торгово-промышленной палате (ТПП) на первой за несколько лет рабочей встрече.

В необходимости снятия двусторонних санкций убежден председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. "За эти годы мы практически не нарастили экспорт в Евросоюз, зато потеряли почти 20 млрд долларов экспортного потенциала за счет прекращения сотрудничества с Россией. Без изменения экономического курса наша страна не сможет двигаться вперед", - уверен он.

Связи на региональном уровне продолжают развиваться, особенно в приграничных зонах. "Почти 2/3 белгородцев имеют родственные связи на Украине, - рассказал Владимир Герасименко, глава Белгородской ТПП. - До 60% руководящего состава белгородских промышленных предприятий - выходцы из украинских вузов, в том числе харьковских".

Крупные предприятия двух стран также продолжают сотрудничество. Примеры локализации украинских производств на территории России привела Алла Елизарова, директор ассоциации "Росспецмаш". Так, Харьковский тракторный завод организовал производство тракторов в Брянской области, а компания "Червона зирка" производит свою посевную технику на "Белинсксельмаше" под Пензой.

Эти позитивные примеры пока не могут затмить негативную статистику - товарооборот между Россией и Украиной сократился почти в четыре раза по сравнению с 2011-2013 годами, привел цифры директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) Андрей Спартак. Однако при этом выросло число товарных позиций - это показывает вовлеченность в торговлю множества отраслей. Расчеты показывают, что наши страны имеют весомый нереализованный торговый потенциал. "Россия может нарастить на Украину поставки удобрений, морепродуктов, зерноуборочных комбайнов, средств защиты растений. С украинской стороны мы видим потенциал увеличения поставок в Россию нескольких групп продовольственных товаров и машинно-технической продукции", - рассказал Спартак.

Взаимная торговля между Россией и Украиной может вырасти на 2 млрд долларов. Перспективные направления российского экспорта - удобрения, морепродукты, комбайны, средства защиты растений

По его словам, даже при минимальных усилиях с обеих сторон взаимная торговля может вырасти на 2 млрд долларов. А при системной работе - еще больше. Особенно хорошие перспективы у машинно-строительного комплекса, считает Спартак. По итогам встречи президент ТПП Сергей Катырин еще раз подчеркнул важность сохранения и развития кооперационных связей. "Будем готовить предложения в органы госвласти", - подытожил он.