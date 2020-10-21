Новые парламентские выборы могут назначить на 20 декабря. Об этом заявила председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова. Как утверждает глава Центризбиркома, повторные выборы в парламент необходимо провести в двухмесячный срок, а назначить их - в течение месяца со дня признания предыдущих недействительными. Нового главу республики в то же время нужно избрать до второй декады января. Но, как полагает председатель ЦИК, ничто не мешает провести голосование по обоим вопросам в один день.

По каким правилам будут проводиться повторные выборы в парламент, впрочем, до сих пор не ясно. Но очевидно, что по требованию ряда партий снизят проходной порог и сумму залога, который каждая участвующая в гонке организация должна внести в казну. С этим согласны и в ЦИК. В Центризбиркоме полагают, что в парламенте должен быть представлен более широкий спектр политических движений, чем предполагалось ранее.

- Это нужно и для снижения рисков поствыборных кризисов, - поясняли в ЦИК Киргизии. Однако некоторое время даже в Центризбиркоме не было уверенности, сохранится ли в республике партийная система вообще. Во многом это объяснялось принципиальной позицией нового премьера Киргизии Садыра Жапарова, получившего на прошлой неделе полномочия главы республики. Он выступал за возвращение к мажоритарной избирательной системе и президентской форме правления. Но в минувшую пятницу, 16 октября, глава правительства неожиданно заявил, что изменил свое мнение.

- Выборы в парламент нужно проводить по партийной системе, - признал он. - Это мое личное мнение, которое я никому не навязываю. Считаю, что сначала следует провести парламентские выборы, а затем конституционную реформу.

С повестки дня, судя по всему, снимается и вопрос о роспуске действующего созыва парламента, которого настойчиво требовали протестующие. Законодателям предстоит разработать и утвердить поправки в избирательное законодательство. А новаторских предложений поступает много, в том числе от самих депутатов. Один из них, к примеру, предложил запретить гражданам избираться в парламент более двух раз, чтобы открыть путь во власть и другим кандидатам. Схожей точки зрения придерживаются и некоторые эксперты.

- У нас немало депутатов, которые переходят из одного созыва в другой, - поделился с журналистами мнением известный в КР эксперт Тамерлан Ибраимов. - Парламент для многих из них давно превратился в синекуру с массой приятных возможностей и минимумом ответственности. Двух или максимум трех депутатских сроков вполне достаточно, чтобы политик реализовал свои планы и показал, на что он способен или не способен.

Правила выборов президента между тем пока в Киргизии никто менять не намерен.

Тем временем



В ЦИК Киргизии напоминают, что перед объявлением новых выборов необходимо рассмотреть вопрос об участии в них партий, действия которых послужили основанием для отмены результатов голосования. Причем ответ на этот вопрос должен дать не только парламент.



- Мы передали в Генпрокуратуру и МВД материалы по партиям, на которые поступило много жалоб, - заявила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева. - Если правоохранительные органы предоставят нам доказательства, что кандидаты от этих политорганизаций причастны к нарушениям - подкупу, махинациям со списками избирателей, то участвовать в повторных выборах эти политические объединения не смогут.