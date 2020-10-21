Новости

В США разбился истребитель F/A-18E Super Hornet 09:28
Студенты МГТУ имени Баумана переведены на дистанционку 09:25
В Орехово-Зуево наркодиллеры угнали автомобиль 09:24
В Москве вылечились от коронавируса еще 2365 пациентов 09:09
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров 09:01
Мишустин поучаствует в приемке ледокола "Арктика" 09:00
США не исключают переброски войск в Болгарию, Румынию и Прибалтику 08:54
Задержаны два человека после гибели подростка в Лобне от взрыва боеприпаса 08:47
Темой новой сессии "Иннопром Онлайн" станет аналитика промышленных данных 08:41
Сергунина: Крупные компании предложили работу студентам, сдавшим ДКЭ 08:33
Умер протоиерей Димитрий Смирнов 08:32
Адвокат рассказал о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена 08:23
Из-за теплого фронта среда в Москве будет дождливой 07:35
США пригласили Бразилию присоединиться к лунной программе 07:10
В Японии медведь напал на людей 06:56
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей 06:29
Ракетный эсминец США зашел в Баренцево море 06:17
Российский визовый центр возобновил свою работу в Японии 05:53
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific уволит четверть персонала 05:48
США призвали союзников увеличить расходы на оборону 05:46
Больше половины американцев поддерживают назначение Барретт в Верховный суд 05:35
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5 04:56
Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в отключении микрофона на митинге 04:53
Октябрь 2020 года в Москве станет самым теплым в истории 04:40
Во Франции семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя 04:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
21.10.2020 06:31
Рубрика: В мире

Выборы пройдут в декабре

Но по каким правилам, Киргизии еще предстоит определиться
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 238(8292)
Сооронбай Жээнбеков объявляет перед парламентариями о своей досрочной отставке. Фото: Пресс-служба президента КР Сооронбай Жээнбеков объявляет перед парламентариями о своей досрочной отставке. Фото: Пресс-служба президента КР
Сооронбай Жээнбеков объявляет перед парламентариями о своей досрочной отставке. Фото: Пресс-служба президента КР
Новые парламентские выборы могут назначить на 20 декабря. Об этом заявила председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова. Как утверждает глава Центризбиркома, повторные выборы в парламент необходимо провести в двухмесячный срок, а назначить их - в течение месяца со дня признания предыдущих недействительными. Нового главу республики в то же время нужно избрать до второй декады января. Но, как полагает председатель ЦИК, ничто не мешает провести голосование по обоим вопросам в один день.
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС
Киргизия пытается навести порядок

По каким правилам будут проводиться повторные выборы в парламент, впрочем, до сих пор не ясно. Но очевидно, что по требованию ряда партий снизят проходной порог и сумму залога, который каждая участвующая в гонке организация должна внести в казну. С этим согласны и в ЦИК. В Центризбиркоме полагают, что в парламенте должен быть представлен более широкий спектр политических движений, чем предполагалось ранее.

- Это нужно и для снижения рисков поствыборных кризисов, - поясняли в ЦИК Киргизии. Однако некоторое время даже в Центризбиркоме не было уверенности, сохранится ли в республике партийная система вообще. Во многом это объяснялось принципиальной позицией нового премьера Киргизии Садыра Жапарова, получившего на прошлой неделе полномочия главы республики. Он выступал за возвращение к мажоритарной избирательной системе и президентской форме правления. Но в минувшую пятницу, 16 октября, глава правительства неожиданно заявил, что изменил свое мнение.

- Выборы в парламент нужно проводить по партийной системе, - признал он. - Это мое личное мнение, которое я никому не навязываю. Считаю, что сначала следует провести парламентские выборы, а затем конституционную реформу.

С повестки дня, судя по всему, снимается и вопрос о роспуске действующего созыва парламента, которого настойчиво требовали протестующие. Законодателям предстоит разработать и утвердить поправки в избирательное законодательство. А новаторских предложений поступает много, в том числе от самих депутатов. Один из них, к примеру, предложил запретить гражданам избираться в парламент более двух раз, чтобы открыть путь во власть и другим кандидатам. Схожей точки зрения придерживаются и некоторые эксперты.

Фото: Абылай Саралаев/ТАСС
Бывшему президенту Киргизии сохранят привилегии

- У нас немало депутатов, которые переходят из одного созыва в другой, - поделился с журналистами мнением известный в КР эксперт Тамерлан Ибраимов. - Парламент для многих из них давно превратился в синекуру с массой приятных возможностей и минимумом ответственности. Двух или максимум трех депутатских сроков вполне достаточно, чтобы политик реализовал свои планы и показал, на что он способен или не способен.

Правила выборов президента между тем пока в Киргизии никто менять не намерен.

Тем временем

В ЦИК Киргизии напоминают, что перед объявлением новых выборов необходимо рассмотреть вопрос об участии в них партий, действия которых послужили основанием для отмены результатов голосования. Причем ответ на этот вопрос должен дать не только парламент.

- Мы передали в Генпрокуратуру и МВД материалы по партиям, на которые поступило много жалоб, - заявила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева. - Если правоохранительные органы предоставят нам доказательства, что кандидаты от этих политорганизаций причастны к нарушениям - подкупу, махинациям со списками избирателей, то участвовать в повторных выборах эти политические объединения не смогут.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове