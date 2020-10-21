Найден способ выявлять рак желудка до первых симптомов

Исследователи из Университета здравоохранения Аризоны обнаружили биомаркер, который может свидетельствовать о возникновении рака желудка задолго до начала развития заболевания. Выявить его можно с помощью анализа крови, тогда как в настоящее время для диагностики необходима процедура биопсии.

Работа ученых опубликована в журнале Британского общества гастроэнтерологов Gut.

Биомаркер MiR130b представляет собой небольшую некодирующую молекулу РНК, задействованную в регуляции экспрессии генов, влияя на развитие и прогрессирование заболевания. Он может вырабатываться миелоидными супрессорными клетками - группой иммунных клеток, связанными с инфекциями, которые вызываются бактериями Helicobacter pylori.

- Эти конкретные типы клеток в желудке коррелируют с ранними пренеопластическими изменениями, возникающими до развития опухоли, которые могут привести к раку желудка спустя долгое время после того, как инфекция Helicobacter pylori излечена, - отметила ведущий автор работы, доктор Хуанита Л. Мерчант.

В ходе исследований в желудках мышей были созданы изменения, аналогичные тем, что вызывает Helicobacter pylori. Вскоре у животных выявили MiR130b, эту же микро-РНК обнаружили у людей, у которых либо были предраковые изменения, либо уже развился рак.

По словам Мерчант, открытие биомаркера не только может улучшить диагностику, в

перспективе на его основе возможна разработка методов терапии. В настоящее время рак желудка является третьей по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний в мире. Он трудно поддается лечению, поскольку устойчив к иммунотерапии, показывающей эффективность против других видов рака.