Найден способ выявлять рак желудка до первых симптомов

Новости

Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом 15:35
Мать погибшего рэпера Энди Картрайта попросила отдать ей внука 15:33
Путин призвал обеспечить занятость и доходы граждан в пандемию 15:22
Вышел трейлер российского сериала про слепоглухого супергероя 15:15
ФСБ задержала напавших в 1999 году на Дагестан террористов 15:03
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19 14:56
Художественный руководитель МДТ Лев Додин заболел коронавирусом 14:52
В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке 14:45
В Кремле пояснили ситуацию с отправленными в США аппаратами ИВЛ 14:45
Анна Кузнецова: Неорганизованный отдых привел к гибели 885 детей 14:41
Вышел трейлер десктоп-ситкома с Гариком Харламовым "Зона комфорта" 14:41
На Кубани нашли редкую рукопись писателя Даниила Андреева 14:37
Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана 14:28
Сочи с начала года посетили более 4,6 миллиона туристов 14:20
Актриса Ольга Дроздова опровергла сообщения о своей госпитализации 14:16
На МКАД начали ловить "обочечников" 14:10
Режиссер Вадим Дубровицкий госпитализирован в Москве с травмой головы 14:10
В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34 14:07
В Кремле призвали смотреть на официальные данные по "Буревестнику" 14:07
Чубайс отшутился по поводу своего назначения в Арктику 14:00
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц 13:58
Серия фильмов "Форсаж" закрывается 13:51
В Коми школьный автобус столкнулся с грузовиком 13:50
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона 13:45
Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 15:03
Рубрика: Общество

Найден способ выявлять рак желудка до первых симптомов

Текст: Тимур Алимов

Исследователи из Университета здравоохранения Аризоны обнаружили биомаркер, который может свидетельствовать о возникновении рака желудка задолго до начала развития заболевания. Выявить его можно с помощью анализа крови, тогда как в настоящее время для диагностики необходима процедура биопсии.

Фото: iStock
КТ-диагностика на COVID-19 увеличила случаи раннего выявления рака легких

Работа ученых опубликована в журнале Британского общества гастроэнтерологов Gut.

Биомаркер MiR130b представляет собой небольшую некодирующую молекулу РНК, задействованную в регуляции экспрессии генов, влияя на развитие и прогрессирование заболевания. Он может вырабатываться миелоидными супрессорными клетками - группой иммунных клеток, связанными с инфекциями, которые вызываются бактериями Helicobacter pylori.

- Эти конкретные типы клеток в желудке коррелируют с ранними пренеопластическими изменениями, возникающими до развития опухоли, которые могут привести к раку желудка спустя долгое время после того, как инфекция Helicobacter pylori излечена, - отметила ведущий автор работы, доктор Хуанита Л. Мерчант.

Фото: iStock
В Тюмени онкологи излечили пациентку от рака последней стадии

В ходе исследований в желудках мышей были созданы изменения, аналогичные тем, что вызывает Helicobacter pylori. Вскоре у животных выявили MiR130b, эту же микро-РНК обнаружили у людей, у которых либо были предраковые изменения, либо уже развился рак.

По словам Мерчант, открытие биомаркера не только может улучшить диагностику, в

перспективе на его основе возможна разработка методов терапии. В настоящее время рак желудка является третьей по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний в мире. Он трудно поддается лечению, поскольку устойчив к иммунотерапии, показывающей эффективность против других видов рака.

Общество Наука Онкология: как победить рак

Главное сегодня

В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 15 700 случаев COVID-19 в 85 регионах
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах