Вышел трейлер сериала "Бортпроводница" с Кейли "Пенни" Куоко

На YouTube-канале сервиса HBO Max опубликован трейлер комедийного триллера "Бортпроводница" (The Flight Attendant), нового сериала Кейли Куоко - Пенни из "Теории Большого взрыва".

Сюжет предстоящего мероприятия достаточно обстоятельно в ролике изложен: Куоко играет склонную к употреблению спиртного бортпроводницу Кассандру, чья обустроенная и нарядная жизнь внезапно идет полностью наперекосяк и оборачивается кошмаром, после того как она приходит в себя в отеле рядом с трупом мужчины. С которым познакомилась, и довольно тесно, накануне.

При этом Кэсси абсолютно не помнит, что было дальше, становится подозреваемой и пускается в несколько комичные бега. В которых ее преследуют кровавые видения.

В основе - одноименный роман-бестселлер (по версии New York Times) 2017 года.

Премьера шоу - 26 ноября.

Ранее "Пенни" порассуждала о возможности перезапуска "Теории Большого взрыва".