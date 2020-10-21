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Вышел трейлер сериала "Бортпроводница" с Кейли "Пенни" Куоко

Новости
    21.10.2020, 16:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале сервиса HBO Max опубликован трейлер комедийного триллера "Бортпроводница" (The Flight Attendant), нового сериала Кейли Куоко - Пенни из "Теории Большого взрыва".

Фото: youtube.com
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Сюжет предстоящего мероприятия достаточно обстоятельно в ролике изложен: Куоко играет склонную к употреблению спиртного бортпроводницу Кассандру, чья обустроенная и нарядная жизнь внезапно идет полностью наперекосяк и оборачивается кошмаром, после того как она приходит в себя в отеле рядом с трупом мужчины. С которым познакомилась, и довольно тесно, накануне.

При этом Кэсси абсолютно не помнит, что было дальше, становится подозреваемой и пускается в несколько комичные бега. В которых ее преследуют кровавые видения.

В основе - одноименный роман-бестселлер (по версии New York Times) 2017 года.

Премьера шоу - 26 ноября.

Ранее "Пенни" порассуждала о возможности перезапуска "Теории Большого взрыва".

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