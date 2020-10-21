Вышел в прокат фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза"

Фильм "Доктор Лиза" - событие незаурядное уже потому, что наше кино не любит трогать актуальное: хлопот не оберешься. Безопасней углубляться в старину, в материи заведомо безопасные, а если касаться реальных судеб, то - давних, ставших историческими легендами.

Но вот легенда нынешняя - Елизавета Глинка, доктор Лиза. Она погибла четыре года назад, ее имя присвоено больницам и школам, о ней снято три документальных фильма. Теперь - игровой фильм Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой в заглавной роли.

Это не "байопик", идущий по вехам судьбы. Взят один день жизни, но он вместил в себя все невзгоды, сопутствующие такому непонятному человеку, которому позарез нужно делать людям добро. Делать бескорыстно, беря на себя бездну хлопот - велениями души, которые не каждому внятны.

"Не каждому внятны" - здесь корни конфликта, омрачавшего всю работу доктора Лизы. Из-за этого ее жизнь была непрерывной борьбой с подозрительностью, с грудой наспех принятых законов, которые лишают врача его главного права - помогать страждущим даже на краю смерти. "Есть случаи, когда невозможно спасти ребенка, не нарушив закон" - фраза, брошенная героем Константина Хабенского, - ключевая: из-за этой истины пылает сыр-бор и в фильме и в жизни. И хотя кино о конкретной личности, но в целом - о том, чего у нас стоит добру добро.

Выбранный день кажется рутинным, но изумляет волей, энергией и выдержкой героини. Как всегда, она разрывается между телефоном, умирающим от рака ребенком, паникующими родителями, голодными бомжами, для которых она - последняя опора, каким-то Геной, свихнувшимся на почве борьбы с мировым злом, и еще массой дел, от которых зависят человеческие жизни.

Едва зритель успеет изумиться тому, что ее на все хватает, как нагрянет патовая ситуация, из которой нет легального выхода. Умирающий ребенок кричит от боли, нужен морфин, его нет в аптеках, а время не терпит, и героиня идет на кражу - или, скажем, заимствование снадобья у коллеги из клиники. Но некие высокие круги недовольны слишком активной правозащитницей и хотят использовать инцидент, чтобы ее упрятать надолго.

Арест поручают майору полиции Колесову, и тот волей-неволей ощущает высоковольтное напряжение жизни Глинки. Ей некогда отвлечься даже на самозащиту от закона-беззакония, а человеческим бедам нужна мужская сила. Дальнейшее легко предугадать, но это не просчет, а достоинство сценария. Оттаивание Колесова от глубокой служебной заморозки становится важным сюжетом - едва ли не более напряженным, чем перипетии рядового дня героини. История доктора Лизы становится повестью о заразительности добра. О том, как сама встреча с ним пробуждает в человеке такое полузабытое чувство, как совесть.

Сценаристы Алексей Илюшкин, Наталья Кудряшова, Оксана Карас и Алена Санько работали по классической схеме, выработанной самыми успешными фильмами всех времен: они создали новую "повесть о настоящем человеке", отталкиваясь от реальной судьбы, но не претендуя на буквалистское чтение биографии. Имея в виду высоты духа, о которых героиня и не думала - просто осуществляла их на практике.

На этом пути естественно образовался и весь букет жанров нашей пестрой жизни - и мелодрама, и трагедия, и триллер, и детектив. Если бы в природе не существовало такой Елизаветы Глинки, сюжет фильма был бы сказкой о новом Айболите, погруженной в антураж современной Москвы и адресованной взрослым. Или новым житием святой, умеющей исцелять наложением рук. Но Глинка была с нами, ее "Справедливая помощь" успешно работала, получала знаки официального признания. И этот реальный опыт делает сказку былью, множит сторонников и последователей, он сам по себе целебен для общества.

Оксана Карас сняла фильм примерно так, как доктор Лиза делала свое дело: собрав единомышленников и спрятав личные амбиции в дальний карман. Сошлась команда первоклассных актеров, для каждого - это видно на экране - тема фильма кровоточила, история героини переворачивала душу. Чулпан Хаматова, для которой благотворительность в пользу детей - дело близкое и личное, не перевоплотилась, а воплотилась в Глинку, стала ею. Константин Хабенский в роли ее коллеги, Андрей Бурковский в роли копа, Татьяна Догилева в небольшой роли бездомной Танюхи, Тимофей Трибунцев, истово сыгравший свихнувшегося слесаря Гену, Дарья Жовнер и Филипп Авдеев в ролях родителей больной малютки - все они не реплики произносят, а всерьез проживают эти судьбы, и таких глаз - по-настоящему тревожных, страдающих, вобравших горестный опыт жизни - мы давно не видели в нашем кино. При этом ни одной фальшивой ноты, ни секунды умиления: от патетики героиню и всю картину оберегает здоровая доза самоиронии. И хотя зритель не раз переживет род катарсиса, это очень мужественный фильм - пусть и сделан с женской чуткостью к психологическим стрессам.

Попутно эта история может служить каталогом прорех в медицине, делающих работу врачей невозможной без риска для собственной судьбы. Она предлагает образец душевной щедрости, какой, кажется, не бывает - но вот ведь есть же! На "Кинотавре" фильм получил Приз зрительских симпатий, и если он выйдет на экран так, чтобы о нем узнала широкая публика, - ему отдадут свою любовь миллионы.