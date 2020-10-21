За сутки в России подтверждено 15 700 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 4389
- 2. Санкт-Петербург 684
- 3. Московская область 466
- 4. Нижегородская область 332
- 5. Ростовская область 305
- 6. Свердловская область 255
- 7. Архангельская область 247
- 8. Воронежская область 243
- 9. Красноярский край 237
- 10. Забайкальский край 223
- 11. Республика Бурятия 211
- 12. Республика Коми 210
- 13. Алтайский край 205
- 14. Республика Крым 203
- 15. Ханты-Мансийский АО 193
- 16. Волгоградская область 188
- 17. Новосибирская область 186
- 18. Ульяновская область 184
- 19. Кемеровская область 182
- 20. Иркутская область 180
- 21. Республика Саха (Якутия) 177
- 22. Ямало-Ненецкий АО 175
- 23. Омская область 173
- 24. Мурманская область 172
- 25. Ставропольский край 171
- 26. Томская область 171
- 27. Оренбургская область 168
- 28. Пензенская область 166
- 29. Саратовская область 165
- 30. Республика Алтай 160
- 31. Хабаровский край 158
- 32. Самарская область 143
- 33. Тюменская область 138
- 34. Пермский край 132
- 35. Кировская область 127
- 36. Брянская область 126
- 37. Приморский край 125
- 38. Краснодарский край 121
- 39. Орловская область 120
- 40. Удмуртская Республика 116
- 41. Тверская область 114
- 42. Калужская область 107
- 43. Ленинградская область 106
- 44. Амурская область 105
- 45. Ивановская область 104
- 46. Челябинская область 104
- 47. Рязанская область 102
- 48. Ярославская область 101
- 49. Кабардино-Балкарская Республика 100
- 50. Белгородская область 99
- 51. Костромская область 99
- 52. Курская область 97
- 53. Тамбовская область 95
- 54. Республика Калмыкия 92
- 55. Республика Хакасия 92
- 56. Вологодская область 90
- 57. Астраханская область 87
- 58. Владимирская область 86
- 59. Псковская область 85
- 60. Республика Дагестан 85
- 61. Сахалинская область 83
- 62. Смоленская область 82
- 63. Карачаево-Черкесская Республика 82
- 64. Тульская область 79
- 65. Калининградская область 79
- 66. Республика Тыва 78
- 67. Липецкая область 76
- 68. Курганская область 76
- 69. Новгородская область 74
- 70. Республика Карелия 70
- 71. Республика Башкортостан 69
- 72. Республика Адыгея 67
- 73. Республика Мордовия 65
- 74. Республика Ингушетия 58
- 75. Республика Марий Эл 55
- 76. г.Севастополь 53
- 77. Камчатский край 51
- 78. Республика Северная Осетия 49
- 79. Магаданская область 48
- 80. Чувашская Республика 47
- 81. Республика Татарстан 44
- 82. Еврейская АО 30
- 83. Чеченская Республика 4
- 84. Ненецкий автономный округ 3
- 85. Чукотский АО 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 447 335 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,2%
- 2. Чувашская Республика, Чукотский автономный округ 0,5%
- 3. Московская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Челябинская область 0,6%
За последние сутки подтверждено 317 летальных случаев:
- Брянская область 3
- Воронежская область 8
- Ивановская область 1
- Костромская область 1
- Курская область 2
- Липецкая область 2
- Московская область 11
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Смоленская область 5
- Тверская область 4
- Москва 63
- Республика Коми 6
- Вологодская область 2
- Калининградская область 2
- Мурманская область 4
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 49
- Республика Калмыкия 4
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 13
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 6
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 2
- Удмуртская Республика 8
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 8
- Пензенская область 2
- Самарская область 3
- Саратовская область 3
- Ульяновская область 4
- Курганская область 3
- Свердловская область 10
- Тюменская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Челябинская область 3
- Республика Тыва 5
- Алтайский край 2
- Красноярский край 4
- Иркутская область 7
- Кемеровская область 8
- Новосибирская область 3
- Омская область 5
- Томская область 2
- Забайкальский край 4
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 24 952 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 952 человека:
- Белгородская область 107
- Брянская область 47
- Владимирская область 40
- Воронежская область 243
- Ивановская область 53
- Калужская область 39
- Костромская область 56
- Курская область 58
- Липецкая область 85
- Московская область 309
- Орловская область 91
- Рязанская область 41
- Смоленская область 14
- Тамбовская область 43
- Тверская область 38
- Тульская область 61
- Ярославская область 117
- Москва 2365
- Республика Карелия 68
- Республика Коми 137
- Архангельская область 60
- Вологодская область 99
- Калининградская область 83
- Ленинградская область 39
- Мурманская область 262
- Новгородская область 48
- Псковская область 18
- Санкт-Петербург 343
- Республика Адыгея 42
- Республика Калмыкия 40
- Республика Крым 96
- Краснодарский край 49
- Астраханская область 40
- Волгоградская область 309
- Ростовская область 434
- Севастополь 53
- Республика Дагестан 102
- Республика Ингушетия 80
- Кабардино-Балкарская Республика 26
- Карачаево-Черкесская Республика 25
- Республика Северная Осетия - Алания 17
- Ставропольский край 217
- Республика Башкортостан 140
- Республика Марий Эл 45
- Республика Мордовия 59
- Республика Татарстан 31
- Удмуртская Республика 129
- Республика Чувашия 20
- Пермский край 79
- Кировская область 21
- Нижегородская область 445
- Оренбургская область 103
- Пензенская область 75
- Самарская область 189
- Саратовская область 106
- Ульяновская область 107
- Курганская область 55
- Свердловская область 339
- Тюменская область 43
- Ханты-Мансийский автономный округ 110
- Ямало-Ненецкий автономный округ 35
- Челябинская область 261
- Республика Алтай 76
- Республика Тыва 71
- Республика Хакасия 73
- Алтайский край 290
- Красноярский край 181
- Иркутская область 243
- Кемеровская область 233
- Новосибирская область 92
- Омская область 105
- Томская область 31
- Республика Бурятия 150
- Республика Саха (Якутия) 57
- Забайкальский край 137
- Камчатский край 15
- Приморский край 101
- Амурская область 81
- Хабаровский край 90
- Сахалинская область 37
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 096 560.