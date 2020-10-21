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21.10.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 700 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 15 700 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 4389
  • 2. Санкт-Петербург 684
  • 3. Московская область 466
  • 4. Нижегородская область 332
  • 5. Ростовская область 305
  • 6. Свердловская область 255
  • 7. Архангельская область 247
  • 8. Воронежская область 243
  • 9. Красноярский край 237
  • 10. Забайкальский край 223
  • 11. Республика Бурятия 211
  • 12. Республика Коми 210
  • 13. Алтайский край 205
  • 14. Республика Крым 203
  • 15. Ханты-Мансийский АО 193
  • 16. Волгоградская область 188
  • 17. Новосибирская область 186
  • 18. Ульяновская область 184
  • 19. Кемеровская область 182
  • 20. Иркутская область 180
  • 21. Республика Саха (Якутия) 177
  • 22. Ямало-Ненецкий АО 175
  • 23. Омская область 173
  • 24. Мурманская область 172
  • 25. Ставропольский край 171
  • 26. Томская область 171
  • 27. Оренбургская область 168
  • 28. Пензенская область 166
  • 29. Саратовская область 165
  • 30. Республика Алтай 160
  • 31. Хабаровский край 158
  • 32. Самарская область 143
  • 33. Тюменская область 138
  • 34. Пермский край 132
  • 35. Кировская область 127
  • 36. Брянская область 126
  • 37. Приморский край 125
  • 38. Краснодарский край 121
  • 39. Орловская область 120
  • 40. Удмуртская Республика 116
  • 41. Тверская область 114
  • 42. Калужская область 107
  • 43. Ленинградская область 106
  • 44. Амурская область 105
  • 45. Ивановская область 104
  • 46. Челябинская область 104
  • 47. Рязанская область 102
  • 48. Ярославская область 101
  • 49. Кабардино-Балкарская Республика 100
  • 50. Белгородская область 99
  • 51. Костромская область 99
  • 52. Курская область 97
  • 53. Тамбовская область 95
  • 54. Республика Калмыкия 92
  • 55. Республика Хакасия 92
  • 56. Вологодская область 90
  • 57. Астраханская область 87
  • 58. Владимирская область 86
  • 59. Псковская область 85
  • 60. Республика Дагестан 85
  • 61. Сахалинская область 83
  • 62. Смоленская область 82
  • 63. Карачаево-Черкесская Республика 82
  • 64. Тульская область 79
  • 65. Калининградская область 79
  • 66. Республика Тыва 78
  • 67. Липецкая область 76
  • 68. Курганская область 76
  • 69. Новгородская область 74
  • 70. Республика Карелия 70
  • 71. Республика Башкортостан 69
  • 72. Республика Адыгея 67
  • 73. Республика Мордовия 65
  • 74. Республика Ингушетия 58
  • 75. Республика Марий Эл 55
  • 76. г.Севастополь 53
  • 77. Камчатский край 51
  • 78. Республика Северная Осетия 49
  • 79. Магаданская область 48
  • 80. Чувашская Республика 47
  • 81. Республика Татарстан 44
  • 82. Еврейская АО 30
  • 83. Чеченская Республика 4
  • 84. Ненецкий автономный округ 3
  • 85. Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 447 335 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Чувашская Республика, Чукотский автономный округ 0,5%
  • 3. Московская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Челябинская область 0,6%
За последние сутки подтверждено 317 летальных случаев:
  • Брянская область 3
  • Воронежская область 8
  • Ивановская область 1
  • Костромская область 1
  • Курская область 2
  • Липецкая область 2
  • Московская область 11
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 5
  • Тверская область 4
  • Москва 63
  • Республика Коми 6
  • Вологодская область 2
  • Калининградская область 2
  • Мурманская область 4
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 49
  • Республика Калмыкия 4
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 13
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 2
  • Удмуртская Республика 8
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 8
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 3
  • Саратовская область 3
  • Ульяновская область 4
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 10
  • Тюменская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Челябинская область 3
  • Республика Тыва 5
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 4
  • Иркутская область 7
  • Кемеровская область 8
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 5
  • Томская область 2
  • Забайкальский край 4
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 24 952 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 952 человека:
  • Белгородская область 107
  • Брянская область 47
  • Владимирская область 40
  • Воронежская область 243
  • Ивановская область 53
  • Калужская область 39
  • Костромская область 56
  • Курская область 58
  • Липецкая область 85
  • Московская область 309
  • Орловская область 91
  • Рязанская область 41
  • Смоленская область 14
  • Тамбовская область 43
  • Тверская область 38
  • Тульская область 61
  • Ярославская область 117
  • Москва 2365
  • Республика Карелия 68
  • Республика Коми 137
  • Архангельская область 60
  • Вологодская область 99
  • Калининградская область 83
  • Ленинградская область 39
  • Мурманская область 262
  • Новгородская область 48
  • Псковская область 18
  • Санкт-Петербург 343
  • Республика Адыгея 42
  • Республика Калмыкия 40
  • Республика Крым 96
  • Краснодарский край 49
  • Астраханская область 40
  • Волгоградская область 309
  • Ростовская область 434
  • Севастополь 53
  • Республика Дагестан 102
  • Республика Ингушетия 80
  • Кабардино-Балкарская Республика 26
  • Карачаево-Черкесская Республика 25
  • Республика Северная Осетия - Алания 17
  • Ставропольский край 217
  • Республика Башкортостан 140
  • Республика Марий Эл 45
  • Республика Мордовия 59
  • Республика Татарстан 31
  • Удмуртская Республика 129
  • Республика Чувашия 20
  • Пермский край 79
  • Кировская область 21
  • Нижегородская область 445
  • Оренбургская область 103
  • Пензенская область 75
  • Самарская область 189
  • Саратовская область 106
  • Ульяновская область 107
  • Курганская область 55
  • Свердловская область 339
  • Тюменская область 43
  • Ханты-Мансийский автономный округ 110
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 35
  • Челябинская область 261
  • Республика Алтай 76
  • Республика Тыва 71
  • Республика Хакасия 73
  • Алтайский край 290
  • Красноярский край 181
  • Иркутская область 243
  • Кемеровская область 233
  • Новосибирская область 92
  • Омская область 105
  • Томская область 31
  • Республика Бурятия 150
  • Республика Саха (Якутия) 57
  • Забайкальский край 137
  • Камчатский край 15
  • Приморский край 101
  • Амурская область 81
  • Хабаровский край 90
  • Сахалинская область 37
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 096 560.

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