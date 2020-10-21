За сутки в России подтверждено 15 700 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 4389

2. Санкт-Петербург 684

3. Московская область 466

4. Нижегородская область 332

5. Ростовская область 305

6. Свердловская область 255

7. Архангельская область 247

8. Воронежская область 243

9. Красноярский край 237

10. Забайкальский край 223

11. Республика Бурятия 211

12. Республика Коми 210

13. Алтайский край 205

14. Республика Крым 203

15. Ханты-Мансийский АО 193

16. Волгоградская область 188

17. Новосибирская область 186

18. Ульяновская область 184

19. Кемеровская область 182

20. Иркутская область 180

21. Республика Саха (Якутия) 177

22. Ямало-Ненецкий АО 175

23. Омская область 173

24. Мурманская область 172

25. Ставропольский край 171

26. Томская область 171

27. Оренбургская область 168

28. Пензенская область 166

29. Саратовская область 165

30. Республика Алтай 160

31. Хабаровский край 158

32. Самарская область 143

33. Тюменская область 138

34. Пермский край 132

35. Кировская область 127

36. Брянская область 126

37. Приморский край 125

38. Краснодарский край 121

39. Орловская область 120

40. Удмуртская Республика 116

41. Тверская область 114

42. Калужская область 107

43. Ленинградская область 106

44. Амурская область 105

45. Ивановская область 104

46. Челябинская область 104

47. Рязанская область 102

48. Ярославская область 101

49. Кабардино-Балкарская Республика 100

50. Белгородская область 99

51. Костромская область 99

52. Курская область 97

53. Тамбовская область 95

54. Республика Калмыкия 92

55. Республика Хакасия 92

56. Вологодская область 90

57. Астраханская область 87

58. Владимирская область 86

59. Псковская область 85

60. Республика Дагестан 85

61. Сахалинская область 83

62. Смоленская область 82

63. Карачаево-Черкесская Республика 82

64. Тульская область 79

65. Калининградская область 79

66. Республика Тыва 78

67. Липецкая область 76

68. Курганская область 76

69. Новгородская область 74

70. Республика Карелия 70

71. Республика Башкортостан 69

72. Республика Адыгея 67

73. Республика Мордовия 65

74. Республика Ингушетия 58

75. Республика Марий Эл 55

76. г.Севастополь 53

77. Камчатский край 51

78. Республика Северная Осетия 49

79. Магаданская область 48

80. Чувашская Республика 47

81. Республика Татарстан 44

82. Еврейская АО 30

83. Чеченская Республика 4

84. Ненецкий автономный округ 3

85. Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 447 335 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,2%

2. Чувашская Республика, Чукотский автономный округ 0,5%

3. Московская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Челябинская область 0,6% За последние сутки подтверждено 317 летальных случаев: Брянская область 3

Воронежская область 8

Ивановская область 1

Костромская область 1

Курская область 2

Липецкая область 2

Московская область 11

Орловская область 2

Рязанская область 2

Смоленская область 5

Тверская область 4

Москва 63

Республика Коми 6

Вологодская область 2

Калининградская область 2

Мурманская область 4

Псковская область 1

Санкт-Петербург 49

Республика Калмыкия 4

Республика Крым 2

Краснодарский край 5

Астраханская область 3

Волгоградская область 2

Ростовская область 13

Севастополь 2

Республика Дагестан 6

Кабардино-Балкарская Республика 4

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 2

Удмуртская Республика 8

Республика Чувашия 3

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 8

Пензенская область 2

Самарская область 3

Саратовская область 3

Ульяновская область 4

Курганская область 3

Свердловская область 10

Тюменская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Челябинская область 3

Республика Тыва 5

Алтайский край 2

Красноярский край 4

Иркутская область 7

Кемеровская область 8

Новосибирская область 3

Омская область 5

Томская область 2

Забайкальский край 4

Амурская область 1 За весь период по России умерло 24 952 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 952 человека: Белгородская область 107

Брянская область 47

Владимирская область 40

Воронежская область 243

Ивановская область 53

Калужская область 39

Костромская область 56

Курская область 58

Липецкая область 85

Московская область 309

Орловская область 91

Рязанская область 41

Смоленская область 14

Тамбовская область 43

Тверская область 38

Тульская область 61

Ярославская область 117

Москва 2365

Республика Карелия 68

Республика Коми 137

Архангельская область 60

Вологодская область 99

Калининградская область 83

Ленинградская область 39

Мурманская область 262

Новгородская область 48

Псковская область 18

Санкт-Петербург 343

Республика Адыгея 42

Республика Калмыкия 40

Республика Крым 96

Краснодарский край 49

Астраханская область 40

Волгоградская область 309

Ростовская область 434

Севастополь 53

Республика Дагестан 102

Республика Ингушетия 80

Кабардино-Балкарская Республика 26

Карачаево-Черкесская Республика 25

Республика Северная Осетия - Алания 17

Ставропольский край 217

Республика Башкортостан 140

Республика Марий Эл 45

Республика Мордовия 59

Республика Татарстан 31

Удмуртская Республика 129

Республика Чувашия 20

Пермский край 79

Кировская область 21

Нижегородская область 445

Оренбургская область 103

Пензенская область 75

Самарская область 189

Саратовская область 106

Ульяновская область 107

Курганская область 55

Свердловская область 339

Тюменская область 43

Ханты-Мансийский автономный округ 110

Ямало-Ненецкий автономный округ 35

Челябинская область 261

Республика Алтай 76

Республика Тыва 71

Республика Хакасия 73

Алтайский край 290

Красноярский край 181

Иркутская область 243

Кемеровская область 233

Новосибирская область 92

Омская область 105

Томская область 31

Республика Бурятия 150

Республика Саха (Якутия) 57

Забайкальский край 137

Камчатский край 15

Приморский край 101

Амурская область 81

Хабаровский край 90

Сахалинская область 37

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 096 560.