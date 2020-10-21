За сутки в ВС РФ выздоровели от коронавируса 49 военнослужащих

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 12 тысяч 790 военнослужащих.

По сведениям на вечер 21 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 49 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, превысила 47 660 человек.

В то же время 2 169 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. 1 тысяча 458 пациентов лежат в военных госпиталях. Восемнадцать человек изолированы по месту службы. Шестнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 677 человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 1 человек, в состоянии средней тяжести - 19 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 8 521 пациенту, 1 867 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство России продолжает возведение двух многофункциональных медицинских центров на 200 и 100 койко-мест в городах Кызыл (Республика Тыва) и Североморск (Мурманская область). Кроме того, по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Минобороны строит инфекционное детское отделение на 60 койко- мест в Пскове, а также два медицинских центра на 100 койко-мест каждый в Астрахане и Нариманове.