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21.10.2020 23:42
Рубрика: Общество

Перечень обновляется

Зачем льготников с правом на бесплатные лекарства собирают в регистр
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8293)
Определен порядок ведения Федерального регистра граждан, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Постановление правительства об этом вступает в четверг в силу.

Согласно документу, в Федеральный регистр внесут всех льготников: и федеральных, и региональных. Данные о них интегрируют из уже существующих федеральных регистров, из региональных сегментов, а также из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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При этом указывается, что единый федеральный регистр обязательно должен содержать сведения о СНИЛС и месте регистрации гражданина, его диагнозе, обслуживающей медорганизации. Гарантируется конфиденциальность, хранение и защита этой информации. Доступ к ней получат только государственные органы, перечень которых утверждает правительство.

Оператором, отвечающим за бесперебойное функционирование информационной системы, определен Минздрав. Как пояснили в ведомстве, единый регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, он позволит прогнозировать объемы поставки препаратов, с помощью него будет проще контролировать, чтобы все льготники получали необходимые лекарства. Гражданам при смене места жительства станет проще подтвердить право на получение льготного лекарственного обеспечения. В полную силу регистр заработает с 1 января 2021 года и будет обновляться не реже раза в год.

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