Законопроект о Конституционном суде прошел в Думе второе чтение

Законопроект прошел первое чтение 13 октября. Согласно уже одобренным нормам, Конституционный суд наделяется правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. "Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит - интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет", - пояснял ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также отметил, что у КС появляются полномочия по рассмотрению не только действующих законов, но и проектов законов - причем как федеральных, так и региональных.

Эти и другие нормы законопроекта в рамках второго чтения были дополнены. В частности, комитет Крашенинникова предложил принять поправку, касающуюся особого мнения судьи КС.

А именно - вводится запрет для судей этой инстанции публично выражать несогласие с принятыми ею решениями. Поправкой, о которой идет речь, устанавливается, что судья не вправе "критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного суда РФ". Вместе с тем он будет вправе письменно изложить свое особое мнение. Оно, согласно законопроекту, приобщается к протоколу заседания суда и хранится вместе с ним. Однако судья КС "не вправе обнародовать" особое мнение или "в какой-либо форме или публично на него ссылаться".

Это положение касается заявлений судей в средствах массовой информации, а также в интернете, в публичных выступлениях или переписке, которая может быть опубликована.

В профильном комитете подробно объяснили коллегам, зачем нужно запрещать обнародование особого мнения судей.

"Предлагается, чтобы особое мнение не публиковалось отдельно в печати, - отметил в связи с дискуссией по этому вопросу глава комитета по госстроительству и законодательству. - В большинстве государств с континентальной системой права особое мнение не публикуется. Они есть, прикладываются к решению, но отдельной публикации не подлежат".

Среди таких стран, по словам Павла Крашенинникова, Австрия, Бельгия, Италия, Люксембург, Франция.

Глава комитета также подчеркнул, что решения КС, в отличие от вердиктов других судов, - окончательные. Таким образом, запрет публикации особых мнений, по его словам, необходим, чтобы избежать политизации конституционного процесса. Это сделано для того, чтобы каждое решение КС было "системное и цельное", подчеркнул парламентарий. "Оно не подвергается сомнению, его нельзя опротестовать, - заявил он. - В связи с этим необходимо, чтобы оно действовало беспрекословно".

Еще одна одобренная поправка гласит, что судья КС не сможет публично "высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения" суда вплоть до принятия решения по данному вопросу.

Ко второму чтению было также поддержано еще одно важное уточнение. Исключается действующее сейчас требование о том, что председатель КС и его заместители назначаются только из числа судей. Таким образом, ключевую инстанцию сможет возглавлять человек, который не только сведущ в праве, но и имеет политический опыт, считают в Госдуме.

Законопроект планируется рассмотреть в третьем чтении в следующий вторник.