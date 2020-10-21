Законопроект о правительстве прошел второе чтение в Госдуме

В первом чтении новая редакция закона о кабмине, внесенная главой государства, была принята 13 октября. В документе предусматривается, что премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров будет утверждать Госдума. Ранее на это требовалось "согласие" нижней палаты, то есть роль Думы в этой процедуре повышается. Исключение составят главы силовых министерств и МИД - они будут назначаться по итогам консультаций с сенаторами.

Также среди новелл - порядок отставки кабмина: уход премьер-министра больше не влечет автоматический уход и членов кабинета, президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство.

Кроме того, устанавливаются новые полномочия правительства, которые вытекают из Конституции. В первую очередь это касается социальной сферы - так, кабмин будет обеспечивать гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума в целом по стране.

Устанавливается также запрет для членов правительства, их жен или мужей и несовершеннолетних детей на хранение денег или ценностей за рубежом, владение счетами в иностранных банках за границей.

Новая редакция закона о правительстве направлена на формирование "единой системы публичной власти, эффективной и ответственной", заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он выразил уверенность, что "назначение членов кабмина через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны. "Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения. Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти - исполнительной и представительной", - заявил Володин.

Нормы законопроекта были дополнены в рамках второго чтения. В частности, была поддержана поправка, согласно которой с 100 млн до 500 млн рублей повышается размер финансовой поддержки, вопрос о предоставлении которой должен решаться на заседании правительства. Другая поправка уточняет, как публикуются ежегодные отчеты кабмина, - не только в "РГ", но и на сайте кабмина.

Третье чтение законопроекта произойдет уже на следующей неделе, "чтобы дальше он был направлен на рассмотрение в Совет Федерации", уточнил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.