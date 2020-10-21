Транспорт

Как улететь из Минска в Москву и обратно?

"Собираюсь в рабочую командировку в Минск в начале ноября. Будет ли увеличено к этому времени количество авиарейсов и, если да, по каким дням можно улететь в столицу Беларуси?Вадим Курбатов, Москва".

Авиасообщение России с Беларусью, закрытое из-за пандемии коронавируса в конце марта, было восстановлено 21 сентября. С этой даты национальные перевозчики "Аэрофлот" и "Белавиа" получили разрешение выполнять по одному рейсу в неделю. 14 октября решено увеличить частоту рейсов на линии Москва - Минск до трех в неделю на паритетной основе. И уже с 19 октября авиакомпания "Белавиа" трижды в неделю осуществляет рейсы по маршруту Минск - Москва - Минск, сообщили в ее пресс-службе. Рейсы в аэропорт Домодедово выполняются по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Минска в 13.35 и прибытием в Москву в 14.55. Улететь из Москвы можно в 14.45 с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 16.05.

А с 25 октября намерена увеличить частоту рейсов и авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии". Улететь в Минск можно будет по четвергам, субботам и воскресеньям. Планируется, что рейсы будут осуществляться из московского аэропорта Шереметьево в 15.20 с прибытием в белорусскую столицу в 16.55. Обратно из Минска рейсы "Аэрофлота" также будут совершаться по четвергам, субботам и воскресеньям: вылет в 18.00, прибытие в Шереметьево в 19.55.

Таким образом, авиасообщение между Москвой и Минском будет осуществляться практически всю неделю, за исключением вторника. Железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью по-прежнему закрыто.

Рента

Можно ли отдать квартиру государству в обмен на уход за собой?

"Дальней родственнице моего мужа, проживающей в Минске, - 78 лет. Из-за проблем с ногами даже по квартире она передвигается с палочкой. Детей нет, живет одна в 33-метровой квартире. Говорит, что отдала бы жилье тому, кто досмотрел бы ее. Только вот найти надежного человека (добросовестного и порядочного) не так просто. А может, возможно государству передать право собственности на квартиру взамен на пожизненный уход? Слышала, что в некоторых странах есть такая практика.Ольга Болдырева, Новосибирск".

В комитете по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома рассказали, что в Минске с 2011 года оказываются социальные услуги на основе рентных отношений. Ими воспользовались уже 38 пожилых одиноких минчан. Чтобы заключить договор пожизненного содержания с иждивением за счет средств местного бюджета, необходимо несколько условий. Человек должен достичь 70-летнего возраста, не иметь физических лиц, обязанных по закону его содержать. Необходимо также наличие в его собственности квартиры, свободной от прав третьих лиц и в которой не зарегистрированы люди, не являющиеся получателями ренты.

Согласно договору пожизненного содержания с иждивением рентник передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность города, и ему до конца жизни обеспечивают содержание, поддержку и уход.

Предлагаются два варианта на выбор: остаться жить в своей квартире или же переселиться в городской дом-интернат для ветеранов войны и труда. Выбравшие первый вариант бесплатно получают помощь в быту от социального работника. Также пожилому человеку гарантированы оплата всех жилищно-коммунальных услуг, бесплатный ремонт газового, электрического, сантехнического оборудования, при необходимости - квартиры. Пенсия сохраняется полностью, кроме того, перечисляются ежемесячные рентные выплаты.

При переселении в дом-интернат получателю услуги также положены полная пенсия и рентные выплаты. Ему предоставляют меблированную комнату с санузлом.

Документ

Заменят ли пластиковые карты паспорта?

"Слышала, что в Беларуси на смену привычным паспортам придут пластиковые карты. Когда это будет и что даст? Алла Денисова, Брянск".

С первого января будущего года в Беларуси вместо паспортов начнут выдавать ID-карты, а для заграничных поездок - биометрические паспорта. ID-карта будет внутренним документом, удостоверяющим личность. Это пластиковая смарт-карта с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации. На карту нанесено фото владельца, рядом указаны его персональные данные с личной подписью, а также номер, тип и срок действия документа.

В отличие от действующего паспорта наименование органа, выдавшего документ, укажут в виде кода, эти же данные будут на чипе карты с программой для выработки электронной цифровой подписи. Дополнительных сведений, например, о месте регистрации, детях, браке, на ID-карте нет - они будут в государственных информационных системах и ресурсах.

ID-карта прежде всего является средством идентификации и совершения юридически значимых действий в цифровом мире. С ее помощью станут доступны все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму. Планируется также создать внешний платежный сервис с использованием ID-карты и интегрировать его с банковской инфраструктурой.

Так как одномоментно переходить на ID-карты совсем не обязательно, на практике полный переход может произойти в течение десятилетия (по истечении 10-летнего срока действия паспортов).