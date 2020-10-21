В "колыбели цивилизаций" обнаружен 2000-летний змеиный алтарь

На юге Турции археологи при проведении раскопок в древнем городе Патара обнаружили крайне редкий и хорошо сохранившийся мраморный алтарь, изображающий змею.

Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в районе Каш, провинция Анталия. Уже много лет там археологи изучают руины древнего города Патара, известного как "колыбель цивилизаций".

Дело в том, что этот регион на протяжении своей долгой истории был домом для разных народов. А сам город Патара был столицей Ликийского союза - одного из самых могущественных в истории союзов городов-государств.

Многие находки, сделанные здесь в последнее время, взволновали научный мир. Очередная находка не стала исключением. Археологи обнаружили крайне редкий артефакт, который проливает новый свет на образ жизни древней Патары.

Речь идет о большом алтаре, изображенном в виде змеи. Он был найден во время раскопок в районе, прилегающем к ранее раскопанной римской бане и городской стене. Археологи приняли решение не оставлять алтарь на месте. Он будет изучен в лабораторных условиях и отреставрирован. Затем его планируется выставить на всеобщее обозрение в музее города Демре.

о словам Мустафы Кочака из Университета Анталии Билим, традиционно алтари представляют собой большие каменные объекты, обычно цилиндрической формы. Как правило, их устанавливали рядом с некрополями.

Однако в данном случае алтарь, украшенный большой и обвивающей его фигурой змеи, изготовлен из мрамора. По оценкам ученых, его возраст составляет около 2000 лет.

"На этом алтаре делали подношения, чтобы успокоить богов преисподней, - предполагает Мустафа Кочак. - В то время люди думали, что змеи представляют богов подземного мира. Они приносили сюда напитки или пищу, такую как хлеб и мясо, и клали их на жертвенник. На самом деле это был предмет из погребальной культуры древних людей".

По его словам, ранее лишь несколько подобных алтарей были найдены в других древних городах юго-западной провинции Мугла. Но в Патаре это первый подобный жертвенник, никогда раньше здесь ничего похожего не находили.

Кочак также рассказал, что во время раскопок археологам вокруг древнего города неоднократно встречались крупные черные змеи, почти идентичные фигуре на алтаре.

"Мы время от времени видим этих змей, - говорит он. - Это очень безобидные существа. Когда они видят людей, они уползают. Змея на алтаре очень похожа на современных местных змей. Мы предполагаем, что много-много лет назад люди здесь видели таких же змей".