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Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Новости
    22.10.2020, 16:01
Текст:   Олег Усков

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву, жену режиссера Сергея Бондарчука, мать актера и режиссера Федора Бондарчука, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве - рядом с супругом.

Об этом передает РИА Новости.

У гроба в окружении венков из белых роз с актрисой попрощались ее сын с женой, актрисой Паулиной Андреевой, внуки, актер Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель, другие.

Ирина Скобцева, известная по лентам "Овод", "Война и мир", "Зигзаг удачи", скончалась 20 октября на 94-м году жизни.

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