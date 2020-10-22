Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву, жену режиссера Сергея Бондарчука, мать актера и режиссера Федора Бондарчука, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве - рядом с супругом.

Об этом передает РИА Новости.

У гроба в окружении венков из белых роз с актрисой попрощались ее сын с женой, актрисой Паулиной Андреевой, внуки, актер Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель, другие.

Ирина Скобцева, известная по лентам "Овод", "Война и мир", "Зигзаг удачи", скончалась 20 октября на 94-м году жизни.