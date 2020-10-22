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22.10.2020 22:55
Рубрика: Спорт

Сорвали "МораБанк"

"Локомотив-Кубань" одержал важную победу в Еврокубке, одолев на своем паркете клуб из Андорры
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Краснодарский "Локомотив-Кубань" продолжает уверенную поступь во втором по престижу клубном турнире континента, Кубке Европы. "Железнодорожники" одержали уже третью победу, уверенно обыграв на своем паркете "МораБанк Андорру" - 76:61.
Игроки "Локо" в матче с "Андоррой" доминировали как под своим щитом, так и под чужим. Фото: eurocupbasketball.com Игроки "Локо" в матче с "Андоррой" доминировали как под своим щитом, так и под чужим. Фото: eurocupbasketball.com
Игроки "Локо" в матче с "Андоррой" доминировали как под своим щитом, так и под чужим. Фото: eurocupbasketball.com

Не стоит обманываться названием соперника: "Андорра" в клубном баскетболе это вовсе не сборная Андорры, являющаяся записным аутсайдером футбольной Европы. "МораБанк" выступает в испанском чемпионате, который считается одним из сильнейших в Старом Свете, и имеет там репутацию крепкого середняка, способного преподнести грандам неприятный сюрприз. Так, в сентябре в финале Кубка Каталонии "Андорра" огорчила представителя европейской элиты "Барселону" - 85:84, а прямо перед выездом в Краснодар "МораБанк" обыграл в овертайме победителя баскетбольной Лиги чемпионов "Сан-Пабло Бургос" - 87:82.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Как Евролига превратила технические поражения команд в перенесенные матчи

Впрочем, команде Евгения Пашутина на своем паркете удалось нейтрализовать опасного соперника. Отличный матч провел недавно дебютировавший за "Локо" американец Кевин Харви, с 17 очками и 12 подборами оформивший дабл-дабл (двузначная результативность игрока в двух показателях. - Прим. "РГ"). Тем же может похвастаться его соотечественник Алан Уильямс, приплюсовавший к 10 очкам 10 подборов.

Что важно, ощутимый вклад в успех внесла и российская молодежь. Несмотря на важность матча, на паркете появлялись Григорий Мотовилов и Владислав Емченко, ну а ярче всех в который раз проявил себя 20-летний Андрей Мартюк с 7 очками, 4 подборами и 3 передачами. Это все к тому, что когда Пашутин говорил о намерении сделать базовый клуб для сборной России, то явно не бросал слова на ветер.

Возможно, "Локо"был не так результативен, как неделю назад, когда "накидал" 105 очков литовскому "Литкабелису", зато краснодарцы здорово проявили себя в других компонентах. Например, сделали 51 подбор, из которых 38 под своим щитом. Оба показателя - рекордные для клуба.

В матче с "Андоррой" игроки "Локомотива-Кубани" сделали 51 подбор, установив клубный рекорд

- Это был важный матч с точки зрения перспектив для команды. Вторую игру подряд мы начали не совсем собранно и местами теряли концентрацию, в связи с этим главный тренер вынужден был вносить коррективы. Мы проявили характер, собрались и не дали сопернику почувствовать, что у него есть шансы на победу. Мы контролировали игру и заслуженно победили, - подытожил президент БК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев.

Вообще форма, которую набрал "Локо", впечатляет. Особенно если учесть, что краснодарцы не меньше других пострадали от пандемии коронавируса, которая, по сути, сорвала клубу нормальную подготовку к сезону. Впассиве у "Локо" на данный момент всего два поражения: в матчах с фаворитами Единой лиги и Еврокубка ЦСКА и итальянским "Виртусом", соответственно. Поквитаться за это поражение на своем паркете у краснодарцев будет возможность 11 ноября, ну а ближайший матч в Еврокубке "Локо" проведет на выезде против "Монако" 28 октября.

Фото: eurocupbasketball.com
БК "Локомотив-Кубань" разгромил "Литкабелис" в Кубке Европы

Добавим, что наряду с кубанцами свой очередной матч в Еврокубке должен был провести и казанский УНИКС, но он был отменен из-за вспышки ковида в стане соперника, французского "Бурка".

Между тем вчера стартовал очередной тур Евролиги. Московский ЦСКА в гостях встречался с сербской "Црвеной Звездой": результат этого матча стал известен уже поздно вечером. А сегодня подмосковные "Химки" примут израильский "Маккаби". Увы, по распоряжению властей Московской области, игра пройдет при пустых трибунах. Зато наставник команды Римас Куртинайтис наконец-то сможет воспользоваться в Евролиге услугами своих лидеров во главе с Алексеем Шведом, вернувшихся в обойму клуба.

Кстати

Президент БК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев удостоен звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани". Ведищев возглавляет клуб с 2003 года. При нем система подготовки резерва основы стала насчитывать семь команд в возрастных группах от 16 до 22 лет. В них были подготовлены победители Универсиад, Кубка России. Игроки из этих команд регулярно вызываются в сборные U16, U18 и U20.

Где будем смотреть

23 октября, пятница, "Матч ТВ"

19.55 "Химки" - "Маккаби". Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол

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