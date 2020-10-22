Берлинские музеи подверглись атаке вандалов

О том, что Музеи Берлина подверглись атаке вандалов 3 октября 2020, стало известно только недавно. Об этом со ссылкой на немецкие медиа Die Zeit и Deutschlandfunk сообщает портал "Артгид".

Пострадали не менее 70 экспонатов в Пергамском музее, Новом музее и Старой национальной галерее, где преступники распылили бесцветную маслянистую жидкость. Видимые пятна остались на египетских саркофагах, скульптурах и картинах.

В начале октября Пергамский музей, один из самых известных музеев Германии, который ежегодно посещает около миллиона человек, отметил свое 90-летие. Третьего октября был первый день, когда Пергамский музей, как и другие берлинские музеи, открылся для посетителей - впервые с марта, когда пандемия начала диктовать свои правила. В этот день Музейный остров принял более 3000 посетителей. Одним из них был преступник, мотивы которого нормальным людям не понять.

Ненамного проще понять мотивы полиции, которая не информировала другие музеи (которые тоже могли оказаться в опасности) и не давала информацию прессе в течение почти трех недель. По запросу Die Zeit и Deutschlandfunk Фонд прусского культурного наследия и берлинская полиция подтвердили факт повреждения экспонатов и результаты изучения причиненного ущерба.